بالصور: «فرسان المتوسط» في لواندا بعد رحلة شاقة

منتخب ليبيا في مطار لواندا. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)

وصلت، فجر اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى العاصمة الأنغولية لواندا على متن الطائرة الرئاسية الخاصة في رحلة مباشرة استمرت عدة ساعات وذلك لمواجهة منتخب أنغولا الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الثانية من تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم بقطر 2022.

انتظر المنتخب في المطار كثيرًا حتى تمت إجراءات الدخول ويبدو أنه لا يوجد تنسيق مسبق مع الجانب الأنغولي؛ حيث هبطت الطائرة في ساحة المطار ولم تهبط بجانب بوابات الدخول.

وكان المنتخب الوطني قد فاز في مباراته الأولى أمام منتخب الغابون بهدفين مقابل هدف ويطمح أن يعود بنتيجة إيجابية أمام أنغولا التي خسرت أمام مصر بهدف دون مقابل في الجولة الأولى.

منتخب ليبيا يتوجه إلى العاصمة الأنغولية لواندا. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)

منتخب ليبيا في مطار لواندا. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)

منتخب ليبيا في مطار لواندا. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)