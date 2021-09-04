بالصور: «فرسان المتوسط» في لواندا بعد رحلة شاقة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 04 سبتمبر 2021, 02:26 مساء
منتخب ليبيا في مطار لواندا. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)

وصلت، فجر اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى العاصمة الأنغولية لواندا على متن الطائرة الرئاسية الخاصة في رحلة مباشرة استمرت عدة ساعات وذلك لمواجهة منتخب أنغولا الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الثانية من تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم بقطر 2022.

انتظر المنتخب في المطار كثيرًا حتى تمت إجراءات الدخول ويبدو أنه لا يوجد تنسيق مسبق مع الجانب الأنغولي؛ حيث هبطت الطائرة في ساحة المطار ولم تهبط بجانب بوابات الدخول.

وكان المنتخب الوطني قد فاز في مباراته الأولى أمام منتخب الغابون بهدفين مقابل هدف ويطمح أن يعود بنتيجة إيجابية أمام أنغولا التي خسرت أمام مصر بهدف دون مقابل في الجولة الأولى.

منتخب ليبيا يتوجه إلى العاصمة الأنغولية لواندا. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
منتخب ليبيا في مطار لواندا. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
منتخب ليبيا في مطار لواندا. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: «فرسان المتوسط» في لواندا بعد رحلة شاقة
رياضة محلية
ملاكمة مكسيكية تفارق الحياة بعد نزال مميت
رياضة عالمية
«الإسكوا»: دائرة الفقر تتسع في لبنان وتطال 82% من السكان
اقتصاد
جينيسيس تتحول لكهربائية بحلول 2025
سيارات
لانشون دجاج منزلي صحي
كوجينة
«فيرجين غالاكتيك» ممنوعة من التحليق لهذا السبب
علوم وتكنولوجيا
كاركاتير خيري - «طخ طخ شلافطي!»
كاريكاتير
عودة المحترفين تشعل «الميركاتو الصيفي» قبل انطلاق الدوري
رياضة عالمية
كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»
طب وصحة
حوار مع منصور بوشناف: القبيلة بكل أسف ما زالت فيروساً قاتلاً في كياننا الهش
ثقافة وفن
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
جريدة «الوسط»: البرلمان يتراجع عن «المساءلة» والقاعدة الدستورية قيد المجهول
ليبيا
استبيان: أداء الدبيبة وعقيلة والموقف من الانتخابات
ليبيا
بعثة المنتخب الليبي تغادر إلى أنغولا بطائرة خاصة
رياضة محلية
جيران ليبيا يسعون إلى التخلص من آفة «المرتزقة» ويؤكدون ضرورة عقد الانتخابات
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركي: العالم لديه مشكلة في ترشح سيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
متورط في اغتيال العميد مسعود الضاوي يدلي بتفاصيل جديدة
ليبيا
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟