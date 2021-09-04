الاتحاد العربي للشطرنج يكرم شكري شاهين

جلال محمد شكري شاهين. (أرشيفية - إنترنت)

كرَّم الاتحاد العربي للشطرنج عميد اللاعبين العرب والأفارقة الليبي محمد شكري شاهين، كما كرَّم الاتحاد ابنه جلال محمد شاهين، أقدم ناشئ يمارس لعبة الشطرنج في قارة أفريقيا، لحصوله على اليوبيل الذهبي، وهو العيد الخمسين، في بادرة مميزة من الاتحاد العربي للشطرنج أن يتم تكريم الأب والابن في إحدى الألعاب الفردية.

تكريم محمد شاهين ونجله جلال رافقة تقديم الشكر إلى رئيس الاتحاد العربي للشطرنج سعود المعلا والأمين المساعد للاتحاد العربي للشطرنج رجائي نعمان على اللفتة الطيبة.

وكتب جلال شاهين عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «التكريم يدل على أخلاقكم الطيبة الكريمة لتكريم شخصيات قدمت لرياضة العقل والفكر وهي لعبة الشطرنج على المستويين العربي والأفريقي والدولي».

وأضاف شاهين: «في الوقت الذي أرى فيه تخاذل البعض يتم إنصافنا من قبل الاتحاد العربي للشطرنج».

محمد شكري شاهين. (أرشيفية - إنترنت)

جلال محمد شكري شاهين. (أرشيفية - إنترنت)

شهادة تكريم محمد شكري شاهين. (إنترنت)

شهادة تكريم جلال محمد شكري شاهين. (إنترنت)