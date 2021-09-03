بعثة المنتخب الوطني تغادر طرابلس إلى أنغولا

بعثة المنتخب الوطني، تغادر إلى عاصمة أنغولا لواندا، 3 سبتمبر 2021 (بوابة الوسط)

غادرت مساء اليوم، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مطار معتيقة بطرابلس، على متن الطائرة الرئاسية الخاصة، إلى عاصمة أنغولا لواندا، لخوض ثاني مباريات تصفيات مونديال قطر 2022، أمام المنتخب الأنغولي يوم الثلاثاء القادم بملعب 11 يونيو بلواندا.

ووصل أمس المنتخب الوطني إلى طرابلس من بنغازي، وأجرى صباح اليوم، حصة تدريبية خفيفة لإزالة التعب والإرهاق.

وانتصر المنتخب الوطني على نظيره الغابون، بهدفين مقابل هدف، في مستهل مباريات تصفيات كأس العالم.

- انتهت: ليبيا 2 - 1 الغابون.. مصر 1- 0 أنغولا (تصفيات كأس العالم)

ويسعى المنتخب للظفر أو العودة بنتيجة إيجابية تساعده، في السير في مشواره بتصفيات المجموعة السادسة، والتي تضم معه مصر وأنغولا والغابون .

وتصدرت ليبيا ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات بثلاث نقاط، بعد الجولة الأولى، ثم مصر بنفس عدد النقاط وبفارق الأهداف، بينما أنغولا ثالثا والغابون رابعا بدون نقاط .

بعثة المنتخب الوطني، تغادر إلى عاصمة أنغولا لواندا، 3 سبتمبر 2021 (بوابة الوسط)

بعثة المنتخب الوطني، تغادر إلى عاصمة أنغولا لواندا، 3 سبتمبر 2021 (بوابة الوسط)