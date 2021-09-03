وزير الرياضة يبحث الصعوبات التي تواجه أندية الدرجتين الأولى والثانية

عبدالشفيع الجويفي يعقد اجتماعًا موسعًا مع أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالمنطقة الشرقية. (المركز الإعلامي)

عقد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، اجتماعًا موسعًا مع أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالمنطقة الشرقية، بحضور وكيل الوزارة جمال أبو نوارة.

وقدم الوزير في مستهل الاجتماع شكره للأندية ولجميع الجهات ذات العلاقة على جهودهم التي بذلت خلال الفترة الماضية وطوال منافسات المواسم، ومواجهة التحديات التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، متطلعاً لعودة آمنة للجماهير الرياضية في المدة المقبلة، مع التقيد التام بالبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الرياضة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.

عقب ذلك تمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع من خلال استعراض «استراتيجية دعم الأندية» وسُبل تطويرها بما يضمن حلحلة المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل إدارات الأندية، والعمل على تعزيز وتطوير البنية التحتية لزيادة النمو بالقطاع الرياضي.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة استمرار الاهتمام بالألعاب المختلفة وانتشارها، وارتفاع نسبة الممارسة لها، إلى جانب العمل على تطوير منافسات كرة القدم، ورفع مستوى مسابقاتها بالتنسيق مع الاتحاد الليبي لكرة القدم، بما يحقق المزيد من النمو والانتشار نحو تحقيق بيئة تنافسية مميزة.

عبدالشفيع الجويفي يعقد اجتماعًا موسعًا مع أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالمنطقة الشرقية. (المركز الإعلامي)