وزير الرياضة يبحث الصعوبات التي تواجه أندية الدرجتين الأولى والثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 سبتمبر 2021, 01:35 مساء
عبدالشفيع الجويفي يعقد اجتماعًا موسعًا مع أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالمنطقة الشرقية. (المركز الإعلامي)

عقد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، اجتماعًا موسعًا مع أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالمنطقة الشرقية، بحضور وكيل الوزارة جمال أبو نوارة.

وقدم  الوزير في مستهل الاجتماع شكره للأندية ولجميع الجهات ذات العلاقة على جهودهم التي بذلت خلال الفترة الماضية وطوال منافسات المواسم، ومواجهة التحديات التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، متطلعاً لعودة آمنة للجماهير الرياضية في المدة المقبلة، مع التقيد التام بالبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الرياضة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع. 

عقب ذلك تمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع من خلال استعراض «استراتيجية دعم الأندية» وسُبل تطويرها بما يضمن حلحلة المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل إدارات الأندية، والعمل على تعزيز وتطوير البنية التحتية لزيادة النمو بالقطاع الرياضي.

كما تم خلال الاجتماع  التأكيد على ضرورة استمرار الاهتمام بالألعاب المختلفة وانتشارها، وارتفاع نسبة الممارسة لها، إلى جانب العمل على تطوير منافسات كرة القدم، ورفع مستوى مسابقاتها بالتنسيق مع الاتحاد الليبي لكرة القدم، بما يحقق المزيد من النمو والانتشار نحو تحقيق بيئة تنافسية مميزة.

عبدالشفيع الجويفي يعقد اجتماعًا موسعًا مع أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالمنطقة الشرقية. (المركز الإعلامي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منصور بوشناف: القبيلة بكل أسف ما زالت فيروساً قاتلاً في كياننا الهش
ثقافة وفن
ثلث أنواع الأشجار في العالم مهددة بالانقراض
علوم وتكنولوجيا
قاطع الروؤس.. عضو «بيتلز داعش» يقر بذنبه في أمريكا
دولى
«درس أفغانستان» يحيي مشروع القوة العسكرية الأوروبية
دولى
في العدد 302: ارتباك سياسي وأمني.. وأول استبيان انتخابي يظهر تفوق الدبيبة
ليبيا
الدبيبة في إيطاليا وسط جدل فرص إجراء الانتخابات الليبية
ليبيا
المشري يطلع الكبير على آخر التطورات الخاصة بإعداد قوانين الانتخابات
ليبيا
استبيان: أداء الدبيبة وعقيلة والموقف من الانتخابات
ليبيا
بعثة المنتخب الليبي تغادر إلى أنغولا بطائرة خاصة
رياضة محلية
تحذير من تأثيره على الاستثمار.. خبراء يحددون أصل الصدام بين عون وصنع الله
ليبيا
وزير الصحة يعلن توقف إرسال مرضى القلب للعلاج في الخارج بعد افتتاح قسم طبي في ...
ليبيا
منظمة هولندية تعتزم إطلاق مبادرة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى في ليبيا
ليبيا
جيران ليبيا يسعون إلى التخلص من آفة «المرتزقة» ويؤكدون ضرورة عقد الانتخابات
ليبيا
علي سلامة: ليبيا ستكون رقما صعبا في تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
تعرف على حصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم التاسع في الألعاب البارالمبية ...
رياضة عالمية
مساعد وزير الخارجية الأميركي: العالم لديه مشكلة في ترشح سيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
هدم أسطورة إيران.. رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات (فيديو)
رياضة عالمية
متورط في اغتيال العميد مسعود الضاوي يدلي بتفاصيل جديدة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة لا تحتاج إلى رخصة قيادة