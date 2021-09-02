بعثة المنتخب الليبي تغادر إلى أنغولا بطائرة خاصة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 07:02 مساء
لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم. 26 مارس. (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم)

تُغادر مساء يوم غدٍ الجمعة، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى العاصمة الأنغولية لواندا؛ استعدادا لخوض مباراة الجولة الثانية ضد أنغولا، التي ستُقام في السابع من شهر سبتمبر الجاري.

وستسافر بعثة المنتخب الوطني، وفقا لموقع «ريميسا» على متن طائرة خاصة، لاستكمال منافسات المجموعة الأفريقية السادسة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وحقق المنتخب الوطني الفوز أمام نظيره الغابوني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب شهداء بنينا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

- شاهد الأهداف.. المنتخب الوطني يقتنص فوزا مثيرا أمام الغابون
انتهت: ليبيا 2 - 1 الغابون.. مصر 1- 0 أنغولا

- أول تعليق من مدرب المنتخب الوطني بعد الفوز على الغابون

- علي سلامة: ليبيا ستكون رقما صعبا في تصفيات كأس العالم 2022

وحصد المنتخب الليبي بهذا الفوز أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال ليتساوى في عدد النقاط مع منتخب مصر الذي فاز بهدف نظيف أمام نظيره الأنغولي.

ويسعى المنتخب الوطني لمواصلة انطلاقته المثالية والانفراد بصدارة المجموعة، بينما يرفع المنتخب الأنغولي شعار تعويض خسارة الجولة الافتتاحية الأولى أمام المنتخب المصري بالقاهرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من مدرب المنتخب الوطني بعد الفوز على الغابون
رياضة محلية
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ202 شركة خلال أسبوع
ليبيا
تعرف على حصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم التاسع في الألعاب البارالمبية ...
رياضة عالمية
صنع الله يحذر من تراجع إنتاج الغاز إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا بحلول 2023
ليبيا
«إيدا» يخلف 7 قتلى وفيضانات وحالة «طوارئ تاريخية» في نيويورك
دولى
مساعد وزير الخارجية الأميركي: العالم لديه مشكلة في ترشح سيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
إعادة بناء جسر الشلال في درنة بجهود وطنية
ليبيا
هدم أسطورة إيران.. رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد الأهداف.. المنتخب الوطني يقتنص فوزا مثيرا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم...
رياضة محلية
سيناتور أميركي: لبنان في حالة «سقوط حر» ويجب ألا يتحول إلى «قصة مرعبة»
دولى
بإجمالي 10 مليارات دينار .. «المحاسبة» يبحث مع «التخطيط» ضوابط 235 أمر صرف ...
ليبيا
متورط في اغتيال العميد مسعود الضاوي يدلي بتفاصيل جديدة
ليبيا
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
باحث ليبي يقترح تأجيل الانتخابات بدلا عن إلغائها ومسارا بديلا للمفاوضات
ليبيا
دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي جاهز ببعثة مراقبة لوقف إطلاق نار في ليبيا والأمر بيد ...
ليبيا
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
تحقيق فرنسي يكشف طرق تدفق «الحشيش» إلى ليبيا برا وبحرا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع حصيلة ضحايا «إيدا» في نيويورك إلى 8 قتلى (فيديو)