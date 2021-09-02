بعثة المنتخب الليبي تغادر إلى أنغولا بطائرة خاصة

لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم. 26 مارس. (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم)

تُغادر مساء يوم غدٍ الجمعة، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى العاصمة الأنغولية لواندا؛ استعدادا لخوض مباراة الجولة الثانية ضد أنغولا، التي ستُقام في السابع من شهر سبتمبر الجاري.

وستسافر بعثة المنتخب الوطني، وفقا لموقع «ريميسا» على متن طائرة خاصة، لاستكمال منافسات المجموعة الأفريقية السادسة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وحقق المنتخب الوطني الفوز أمام نظيره الغابوني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب شهداء بنينا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

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وحصد المنتخب الليبي بهذا الفوز أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال ليتساوى في عدد النقاط مع منتخب مصر الذي فاز بهدف نظيف أمام نظيره الأنغولي.

ويسعى المنتخب الوطني لمواصلة انطلاقته المثالية والانفراد بصدارة المجموعة، بينما يرفع المنتخب الأنغولي شعار تعويض خسارة الجولة الافتتاحية الأولى أمام المنتخب المصري بالقاهرة.