إقامة مباريات دور الثمانية للطائرة الشاطئية بملعب العزيمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 02 سبتمبر 2021, 04:30 مساء
منافسات الكرة الطائرة الشاطئية. (أرشيفية : الإنترنت)

يشهد ملعب نادي العزيمة ببلدية الماية، غدًا الجمعة، مباريات دور الثمانية لبطولة الطائرة الشاطئية بالمنطقة الثالثة، والتي ستقام بخروج المغلوب من مباراة واحدة.

ويأتي برنامج المباريات كالتالي:

المباراة الأولى ستجمع فريق عماد أبوالخيرات، وماجد القبلاوي، مع فتحي فرج الفيتوري عنان، ويعقبها مباراة الثنائي إبراهيم عون، ومحمد سعد، مع رواد رويحه، وفؤاد المعروق.

وفي ثالث المباريات يتبارى الثنائي عبدالله الزوام، وعبدالله المنصوري، مع معتز معمر وطارق ابوالسعود، ورابع المباريات ستجمع هانيبال أبوالسعود، وحسين التلوع، مع حسين السلامي والصغير عمارة. 

والمباراة الخامسة ستجمع الفائزين من المباراتين الأولى والثانية، والمباراة السادسة ستجمع الفائزين من المباراتين الثالثة والرابعة، والخاسران من المباراتين يلتقيان لتحديد الترتيب الثالث، والفائزان يلتقيان في النهائي لتحديد المتوج بكأس البطولة.

يشار إلى أن  الفرق المتحصلة على التراتيب الثلاثة الأولى، ستتأهل إلى نهائيات ليبيا للكرة الطائرة والتي ستقام بمدينة طرابلس سبتمبر الجاري. 

وجرت المرحلة الأولى للبطولة الأسبوع الماضي، بمصيف القرم بوللي، وبمشاركة 25 فريقا من طرابلس، والقره بوللى، وزواره، وورشفانة، وصبراتة، وصرمان، والزاوية، وبنى وليد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من مدرب المنتخب الوطني بعد الفوز على الغابون
رياضة محلية
تعرف على حصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم التاسع في الألعاب البارالمبية ...
رياضة عالمية
صنع الله يحذر من تراجع إنتاج الغاز إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا بحلول 2023
ليبيا
«إيدا» يخلف 7 قتلى وفيضانات وحالة «طوارئ تاريخية» في نيويورك
دولى
مساعد وزير الخارجية الأميركي: العالم لديه مشكلة في ترشح سيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
إعادة بناء جسر الشلال في درنة بجهود وطنية
ليبيا
هدم أسطورة إيران.. رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد الأهداف.. المنتخب الوطني يقتنص فوزا مثيرا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم...
رياضة محلية
سيناتور أميركي: لبنان في حالة «سقوط حر» ويجب ألا يتحول إلى «قصة مرعبة»
دولى
«طالبان» تستعرض معدات عسكرية أميركية مصادرة في قندهار (شاهد)
دولى
روعة التليلي تحطم الرقم القياسي العالمي والبارالمبي.. وتحرز الذهبية الثانية ...
رياضة عالمية
«شل» تخطط لنشر 50 ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية في بريطانيا
اقتصاد
كريستيانو رونالدو: الرحيل عن يوفنتوس أفضل قرار اتخذته.. أنا سعيد ومبتهج
رياضة عالمية
بإجمالي 10 مليارات دينار .. «المحاسبة» يبحث مع «التخطيط» ضوابط 235 أمر صرف ...
ليبيا
المخابرات البريطانية لم تتوقع سقوط كابل بيد حركة طالبان خلال العام
دولى
منظمة الصحة: «مو» نسخة متحورة جديدة من «كورونا»
طب وصحة
متورط في اغتيال العميد مسعود الضاوي يدلي بتفاصيل جديدة
ليبيا
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع حصيلة ضحايا «إيدا» في نيويورك إلى 8 قتلى (فيديو)