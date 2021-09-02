إقامة مباريات دور الثمانية للطائرة الشاطئية بملعب العزيمة

منافسات الكرة الطائرة الشاطئية. (أرشيفية : الإنترنت)

يشهد ملعب نادي العزيمة ببلدية الماية، غدًا الجمعة، مباريات دور الثمانية لبطولة الطائرة الشاطئية بالمنطقة الثالثة، والتي ستقام بخروج المغلوب من مباراة واحدة.

ويأتي برنامج المباريات كالتالي:

المباراة الأولى ستجمع فريق عماد أبوالخيرات، وماجد القبلاوي، مع فتحي فرج الفيتوري عنان، ويعقبها مباراة الثنائي إبراهيم عون، ومحمد سعد، مع رواد رويحه، وفؤاد المعروق.

وفي ثالث المباريات يتبارى الثنائي عبدالله الزوام، وعبدالله المنصوري، مع معتز معمر وطارق ابوالسعود، ورابع المباريات ستجمع هانيبال أبوالسعود، وحسين التلوع، مع حسين السلامي والصغير عمارة.

والمباراة الخامسة ستجمع الفائزين من المباراتين الأولى والثانية، والمباراة السادسة ستجمع الفائزين من المباراتين الثالثة والرابعة، والخاسران من المباراتين يلتقيان لتحديد الترتيب الثالث، والفائزان يلتقيان في النهائي لتحديد المتوج بكأس البطولة.

يشار إلى أن الفرق المتحصلة على التراتيب الثلاثة الأولى، ستتأهل إلى نهائيات ليبيا للكرة الطائرة والتي ستقام بمدينة طرابلس سبتمبر الجاري.

وجرت المرحلة الأولى للبطولة الأسبوع الماضي، بمصيف القرم بوللي، وبمشاركة 25 فريقا من طرابلس، والقره بوللى، وزواره، وورشفانة، وصبراتة، وصرمان، والزاوية، وبنى وليد.