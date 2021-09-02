علي سلامة: ليبيا ستكون رقما صعبا في تصفيات كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 03:36 مساء
علي سلامة وأوباميانغ في مباراة المنتخب الوطني الليبي أمام نظيره الغابون. (موقع بوابة أفريقيا)

تحدَّث قائد المنتخب الليبي لكرة القدم، علي سلامة، عن الفوز أمام منتخب الغابون، بهدفين مقابل هدف في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال سلامة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء المباراة: «الحمد لله استطعنا أن نُسعد الشعب الليبي بالفوز أمام الغابون.. وبعد هذا الفوز سنكون رقمًا صعبًا بالمجموعة، ونعِدُ الجماهير بأن يكون القادم أفضل».

وحقق المنتخب الوطني الفوز أمام نظيره الغابوني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وبادر منتخب الغابون بالتسجيل عن طريق أندريه بيوغو بوكو، الذي يلعب لمصلحة فريق ألتاي سبور التركي في الدقيقة 11، لكن علي سلامة مدافع فريق النصر أحرز هدف التعادل لمنتخب ليبيا في الدقيقة 27.

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وأضاف المدافع سند الورفلي لاعب الرجاء المغربي السابق الهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة، التي أدارها طاقم تحكيم دولي من إثيوبيا، بقيادة الحكم الدولي بامالاك تيسيما.

وحصد المنتخب الليبي بهذا الفوز أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال ليتساوى في عدد النقاط مع منتخب مصر الذي فاز بهدف نظيف أمام نظيره الأنغولي.

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