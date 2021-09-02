أول تعليق من مدرب المنتخب الوطني بعد الفوز على الغابون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 03:16 مساء
المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم خافيير كليمنتي. (أرشيفية : إنترنت)

تحدَّث المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم، الإسباني خافيير كليمنتي، عن الفوز الذي حققه أمام نظيره الغابون بهدفين مقابل هدف، أمس الأربعاء، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال كليمنتي في تصريحات صحفية: «سعيد للغاية فقد أصبح معنا حاليًا فريق ممتاز قادر على المنافسة بقوة وأنتم رأيتم اليوم ما هو قادر على فعله خلال مباراة اليوم».

وأهدى كليمنتي الفوز لجماهير المنتخب الوطني، متمنيًا تقديم الأفضل خلال المباراة المقبلة بتصفيات المونديال.

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وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا أمام نظيره الغابوني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

يُذكر أنه بهذه النتيجة رفع المنتخب الوطني رصيده من النقاط إلى ثلاث في صدارة المجموعة الأولى، متساويًا مع المنتخب المصري الذي فاز أمام أنجولا أيضًا، فيما يظل منتخبا الغابون وأنجولا بالمركزين الثالث والرابع دون نقاط.

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