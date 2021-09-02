وزير الرياضة يهنئ المنتخب الليبي بفوزه على الغابون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 02:38 مساء
فرحة لاعبو المنتخب الليبي بعد فوزه على الغابون. (أرشيفية : الإنترنت)

هنأ وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، لاعبي المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، والجهاز الفني والإداري، بفوزهم على منتخب الغابون في مباراة الجولة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستطاع منتخب «فرسان المتوسط» الفوز على الغابون بهدفين، وحصد ثلاث نقاط ثمينة من ملعب بنينا في مدينة بنغازي.

وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق للاعبين، وحصد نقاط أخرى تقرب المنتخب من التأهل، مطالبًا اللاعبين ببذل مزيد من الجهد، وتقديم أفضل مستوى وأداء في الجولات القادمة يليق بكرة القدم الليبية.

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هذا وحرص وزير الرياضة على مؤازرة المنتخب من خلال التواجد بالمنصة الرئيسية بملعب بنينا الدولي بمدينة بنغازي، ومتابعة المباراة مع أعضاء اتحاد الكرة في أجواء من الدعم والمساندة للمنتخب الأول في مشواره للتأهل إلى المونديال 2022.

يذكر أن المنتخب الوطني تمكن، أمس الأربعاء، من الفوز على الجابون بهدفين، والحصول على بداية موفقة بتحصله على ثلاث نقاط ثمينة من ملعب بنينا في مدينة بنغازي.

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