بث مباشر الآن: ليبيا 1 - 1 الغابون (تصفيات كأس العالم)

مباراة المنتخب الوطني أمام الغابون

يخوض المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم مباراة الافتتاح في التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم «قطر 2022»، أمام الغابون، ضمن منافست المجموعة السادسة.

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يسعى المنتخب الليبي إلى الظفر بأول ثلاثة نقاط، على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، في مستهل مبارياته في المجموعة التي تضم ليبيا ومصر والغابون وأنغولا.

وقبل المباراة أعلن الإسباني خافيير كليمنتي، التشكيلة الأساسية لتضم: محمد نشنوش وعبدالله الشريف والمعصتم صبو وعلي سلامة وسند الورفلي وفيصل البدري ومحمد التهامي ومؤيد اللافي وحمدو الهوني ومحمد الطبال ومحمد زعبيىه.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

المنتخب الغابوني كان المبادر بالتسجيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من اللاعب اومنغيقا، في الدقيقة العاشرة.

ومن ضربة ركينة صنعها محمد الطبال استطاع المدافع علي سلامة تسجيل هدف التعادل برأسية في الدقيقة 27 من الشوط الأول.