عبدالحميد الدبيبة يوجه رسالة دعم للمنتخب الوطني قبل موقعة الغابون

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقوم بجولة تفقدية للمدينة الرياضية بطرابلس. (المركز الإعلامي)

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، رسالة دعم إلى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الغابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم «قطر 2022».

وقال الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل التوفيق للمنتخب الوطني في مباراته اليوم ضد منتخب الغابون، مباريات المنتخب دائمًا ما تكون فرصة لجميع الليبيين ليتذكروا أن هناك ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم، وهو الرغبة في رؤية العلم الليبي يرفرف في كل انتصار.

يسعى المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم إلى الظفر بأول ثلاثة نقاط، اليوم الأربعاء، عندما يستضيف منتخب الغابون على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، في مستهل مبارياته في تصفيات أفريقيا المؤهلة نحو كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي تضم ليبيا ومصر والغابون وأنغولا.