كليمنتي يعلن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة الغابون

المنتخب الوطني الأول لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها مواجهىة الغابون المقررة في التاسعة مساء اليوم بتوقيت طرابلس في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وشهدت تشكيلة المنتخب غياب أنيس سلتو، عن القائمة الأساسية للمباراة التي ستقام بملعب شهداء بنينا ببنغازي، وفيما يلي قائمة المنتخب التي ستخوض اللقاء.

محمد نشنوش وعبدالله الشريف والمعصتم صبو وعلي سلامة وسند الورفلي وفيصل البدري ومحمد التهامي ومؤيد اللافي وحمدو الهوني ومحمد الطبال ومحمد زعبيىه.