منتخب ليبيا يخطط لقنص أول ثلاث نقاط أمام الغابون في تصفيات المونديال

المؤتمر الصحفي بين الجانب الليبي والغابوني قبل المباراة. (المركز الإعلامي لاتحاد الكرة الليبي)

يسعى المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم إلى الظفر بأول ثلاثة نقاط، اليوم الأربعاء، عندما يستضيف منتخب الغابون على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، في مستهل مبارياته في تصفيات أفريقيا المؤهلة نحو كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي تضم ليبيا ومصر والغابون وأنغولا.

المنتخب الوطني استعد للمباراة بإقامة معسكر خارجي بتركيا أجرى خلاله ثلاث مباريات ودية؛ حيث وصف الإسباني خافيير كليمنتي، المدير الفني لمتخب ليبيا، المعسكر بالناجح وأن وضع المنتخب الليبي في تحسن بالرغم من أن الدوري الليبي انتهى متأخرًا.

وقد أجرى المنتخب، أمس الثلاثاء، آخر حصة تدريبية على أرضية ملعب شهداء بنينا بحضور جميع الرياضيين وغياب المحترف المعتصم المصراتي فقط، كما أجرى المنتخب الغابوني الضيف حصة تدريبية على أرضية ملعب شهداء بنينا في توقيت المباراة.

وعُقد مساء أمس الثلاثاء، الاجتماع الفني الخاص بمباراة المنتخب الوطني ونظيره الغابوني بحضور المراقب الأمني، وطاقم التحكيم، وسيرتدي المنتخب الوطني الغلالة الحمراء، بينما يرتدي المنتخب الغابوني الغلالة الصفراء.

وسيقود اللقاء طاقم تحكيم إثيوبي بقيادة الحكم باملاك تيسيما، وقد قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عدم حضور الجمهور الليبي للمباراة.