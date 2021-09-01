طرابلس تستضيف بطولة الجامعات الليبية لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 03:39 مساء
كرة السلة. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن جامعة طرابلس ستستضيف بطولة الجامعات الأولى لكرة السلة الثلاثية «3 × 3» والتي ستنطلق في 25 سبتمبر الجاري.

وأضاف حشاد أن اجتماعًا عُقِد، أمس الثلاثاء، ضم كلًا من رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة الدكتور فؤاد برغش ومدير إدارة النشاط بجامعة طرابلس الدكتور عبدالعاطي طبطابة، نوقشت فيه السبل الكفيلة بإنجاح البطولة وتم فيه تحديد موعد بداية المنافسات.

وفي الختام أوضح حشاد أن الفريق المتوج بكأس البطولة سيمثل ليبيا في بطولة الجامعات الأفريقية لكرة السلة «3 × 3» والتي تستضيفها كينيا في شهر نوفمبر المقبل.

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