وزير الرياضة يتعهد بدعم وتذليل جميع الصعاب أمام «الفرسان» في تصفيات كأس العالم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 03:08 مساء
عبدالشفيع الجويفي. (صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك)

حيا النائب الأول لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، خميس آدم، دعم وتحفيز وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، للمنتخب الليبي لكرة القدم.

وقال آدم في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، «إن سيادة الوزير عبدالشفيع الجويفي، سيتواجد الليلة بملعب بنينا ببنغازي لمتابعة مباراة منتخبنا مع الغابون في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022».

وأضاف آدم أن «سيادة الوزير طلب منه إحالة الرزنامة الكاملة لمباريات المنتخب الوطني في التصفيات، ليتم التجهيز والإعداد وأخذ جميع الترتيبات اللازمة، من الإقامة الداخلية والخارجية وحجوزات الطيران وكذلك جميع متطلبات المنتخب الأخرى».

يذكر أن منتخب ليبيا جاء في المجموعة السادسة في التصفيات الأفريقية صحبة منتخبات الغابون، وأنغولا، ومصر، وعقب مباراة اليوم مع الغابون سيتوجه المنتخب الليبي في طائرة رئاسية إلى أنغولا لملاقاة منتخبها الأحد المقبل في الجولة الثانية من التصفيات.

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