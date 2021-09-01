تفاهم بين وزارة الرياضة والأولمبية الليبية

الجويفي يتوسط الزروق وأبونوارة. (صفحة وزارة الرياضة عبر فيسبوك)

شهدت الفترة الأخيرة الماضية تقاربا بين وزارة الرياضة متمثلة في الوزير عبدالشفيع الجويفي، واللجنة الأولمبية الليبية برئاسة دكتور جمال الزروق من خلال الاجتماعات المشتركة بينهما، وأثمرت عن صدور قرار من وزير الرياضة بتشكيل لجنة مشتركة بينهما، برئاسة وكيل وزارة الرياضة لشؤون الأندية جمال أبونوارة.

وأُسندت مهمة المقرر وعضوية اللجنة إلى مدير الشؤون الرياضية بالوزارة عبدالرزاق ملوس، وعضوية كل من مدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، والأمين العام للجنة الأولمبية الليبية خالد الزنكولي، ومدير مكتب الشئون القانونية بالأولمبية الليبية عبدالحكيم الخيتوني، ومدير إدارة شؤون الاتحادات الرياضية بالأولمبية الليبية محمود الطويل، ومدير العلاقات بالأولمبية الليبية محمد قريميده.



وفي المادة 2 من القرار تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار مهام تصحيح ومراجعة الاتحادات والجمعيات العمومية المنتسبة للاتحادات الرياضية، من حيث اللوائح والضوابط والأنظمة الأساسية والهيكل التنظيمي والسياسات والبنى التحتية ومدى صحة إجراءاتها القانونية، وكذلك معالجة المشاكل التي تطرأ عليها، وفقاً للنظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية والقوانين والتشريعات النافذة.



وأشارت المادة 3 للقرار إلى أنه على الاتحادات الرياضية والجهات ذات العلاقة «تقديم جميع التسهيلات للجنة فى سبيل تحقيق أهدافها، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً، وعليها تقديم تقرير مفصل بنتائج عملها للسيد الوزير للاعتماد، وللجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به».