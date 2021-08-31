اتحاد الكرة يشكر الدبيبة بعد توفير طائرة رئاسية لنقل المنتخب إلى أنغولا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية : الإنترنت)

أشاد النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم الليبي خميس آدم بتجاوب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة وتذليله جميع الصعاب أمام مشاركة المنتخب الليبي لكرة القدم في التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

يأتي هذا بعد أن تقرَّر تخصيص طائرة رئاسية لنقل المنتخب الليبي لكرة القدم إلى أنغولا لمواجهة منتخبها، الأحد المقبل، فى إطار الجولة الثانية من تصفيات المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات الغابون وأنغولا ومصر.

وتنطلق الجولة الأولى من التصفيات ذاتها، غدًا الأربعاء؛ حيث يستقبل منتخب ليبيا نظيره الغابوني، على ملعب بنينا بمدينة بنغازي.

- طائرة رئاسية تنقل المنتخب الوطني لمواجهة أنغولا

- منتخب ليبيا يستعد للغابون في بنغازي بعد وصول السنوسي واعتذار المصراتي

- الاتحاد ينهي أزمة الدوليين ويسمح بانضمام نجومه للمنتخب الليبي استعدادا للغابون

- المعتصم المصراتي يعتذر عن عدم الحضور لمنتخب ليبيا

خطاب التكليف. (إنترنت)