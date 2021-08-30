منتخب ليبيا يستعد للغابون في بنغازي بعد وصول السنوسي واعتذار المصراتي

مباراة منتخب ليبيا أمام المنتخب الأولمبي العراقي. (أرشيفية - إنترنت)

أجرى المنتخب الوطني، أمس الأحد، أول تدريباته بملعب «شهداء بنينا» بعد عودته من معسكره الخارجي بتركيا بحضور جميع الرياضيين بمَن فيهم لاعبو فريق «الاتحاد» الذين حضروا صباح أمس الأحد إلى بنغازي.

وقد مُنع الجمهور الليبي من حضور التدريبات بناءً على طلب المدرب الإسباني كليمنتي.

وشهد التدريب حضور كل المحترفين بمَن فيهم الهادي السنوسي المحترف في صفوف «العربي» الكويتي، بينما تغيب عن الحضور المحترف الليبي في الدوري البرتغالي المعتصم المصراتي، الذي أكد اعتذاره وعدم الحضور اليوم الإثنين.

مباراة المنتخبين الوطني والغابوني ستقام يوم الأربعاء الساعة التاسعة مساءً على أرضية ملعب «شهداء بنينا»، ومن المتوقع أن تصل اليوم بعثة المنتخب الغابوني بوفد كبير مكون من 68 شخصًا بين لاعبين وإداريين ومسؤولين وإعلاميين، وستكون مقر إقامتهم بفندق «تبيستي» بمدينة بنغازي.

ومن المتوقع وصول طاقم التحكيم بقيادة الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما، كما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عدم حضور الجمهور الليبي لهذه المباراة.