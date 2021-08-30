بالصور: ختام ناجح للمرحلة الأولى للطائرة الشاطئية

بطولة الطائرة الشاطئية. (فيسبوك)

اختُتمت على رمال مصيف مدينة القره بوللي، المرحلة الأولى لتصفيات الكرة الطائرة الشاطئية بالمنطقة الثالثة، التي شهدت مشاركة 50 لاعبًا من مدن طرابلس وزوارة وترهونة وصرمان والزاوية وصبراتة وورشفانة والقره بوللي وبني وليد.

وتمكنت ثمانية فرق من التأهل للمرحلة الثانية التي ستقام الخميس المقبل بمصيف نادي الرمال بطرابلس، وهم: عماد أبوالخيرات وماجد القبلاوي، فتحي فرج والفيتوري عنان، إبراهيم عون ومحمد سعد، رواد رويحه وفؤاد المعروق، وعبدالله الزوام وعبدالله المنصوري، ومعتز معمر وطارق أبوالسعود، هانيبال أبوالسعود وحسين التلوع، حسين السلامي والصغير عمارة.

أسهم في إدارة المباريات الحكمان، علي شتيوي وحسين النيفرو، وأشرفت على البطولة، لجنة برئاسة أنور الطوباشي، وعضوية رئيس الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بطرابلس وجدي القمبري ومحمد الشفر، ووثق فعاليات البطولة الإعلامي النشط رضا الترهوني من القره بوللي.

تابع منافسات المرحلة الأولى عميد بلدية القره بوللي محمد بلوط، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة بدر الشريف، وعدد من المهتمين بلعبة الكرة الطائرة الشاطئية.

بطولة الطائرة الشاطئية. (فيسبوك)

بطولة الطائرة الشاطئية. (فيسبوك)