اجتماع موسع للجنة المنظمة لمباراة ليبيا والغابون

شعار اتحاد كرة القدم الليبي. (أرشيفية - إنترنت)

عقدت، أمس الأحد، اللجنة المنظمة لمباراة الجولة الافتتاحية للمنتخب الوطني لكرة القدم وضيفه المنتخب الغابوني، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، اجتماعا موسعا برئاسة المنسق العام للمباراة المهندس علي أفتيتة، وبحضور عضوي الاتحاد الليبي لكرة القدم عادل الأوجلي، وحمد اسويكر.

نوقشت فيه السبل الكفيلة والترتيبات اللازمة لضمان نجاح المباراة التي ستقام بعد غدٍ الأربعاء على ملعب بنينا ببنغازي وعلى الأضواء الكاشفة بداية من الساعة التاسعة ليلاً دون حضور الجمهور.

يشار إلى أن منتخب ليبيا جاء في المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم لكرة القدم رفقة منتخبات مصر، والغابون، وأنغولا.