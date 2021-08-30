موحان يتوج بكأس بطولة الجامعات الليبية لكرة المضرب

تتويج موحان بكأس بطولة الجامعات للتنس. (فيسبوك)

أُسدل الستار، أمس الأحد، بطرابلس، على بطولة الجامعات الليبية لكرة المضرب، التي جرت على ملاعب التنس بالمدينة الرياضية بطرابلس، وباستضافة جامعة طرابلس، وتنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، وسط مشاركة جامعات طرابلس، وبنغازي، ومصراته، وصبراتة، وسبها، والزاوية، والجامعة الليبية الدولية.

وجاءت النتائج النهائية لتشهد تتويج لاعب جامعة طرابلس، أحمد موحان، بكأس بطولة الفردي والميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب جامعة صبراتة، محمد سلطان المتوج بالميدالية الفضية بنتيجة مجموعتين لصفر (6 / 0، 6/ 3).

ونال البرونزية لاعب جامعة مصراته، عبدالعزيز الذويب، بعد فوزه على لاعب جامعة سبها يحيى البوسيفي بنتيجة مجموعتين لصفر (6/ 3، 6 /4).

وفي الزوجي توج اللاعبان أحمد موحان ويحيى البوسيفي من جامعتي طرابلس وسبها بكأس وذهبية الزوجي بعد فوزهما في المباراتين الأوليين على اللاعبين عبدالعزيز الشيباني ومالك البوسيفي من جامعتي بنغازي والزاوية بنتيجة مجموعتين لصفر (6 /1، 6 /2) على اللاعبين عبدالعزيز الذويب، ومحمد سلطان من جامعتي مصراته، وصبراتة بمجموعتين لصفر (6 /2، 6/ 4).

حفل التتويج

وفي ختام البطولة وبحضور الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، ومدير إدارة البرامج والأنشطة بالاتحاد، عبد المجيد الجواشي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية أسامة التامزوي، ورئيس جامعة طرابلس، دكتور خالد عون، ومدير مكتبه عبدالمنعم اليعقوبي والأمين العام للجامعة، أيمن إبراهيم، وعميد كلية التربية البدنية، دكتور محمد عبدالرحيم.

أيضا حضر عميد الكليات الطبية دكتور محمد المرعوش ومدير إدارة النشاط بجامعة طرابلس عبدالعاطي طبطابة، ورئيس مكتب الإعلام بالجامعة عبدالله الترهوني، ورئيس اتحاد طلبة جامعة طرابلس محمد عمران، والأمين العام للاتحاد الليبي لكرة المضرب محمد سعيد.

يأتي هذا بجانب رئيس الاتحاد الفرعي للمضرب بطرابلس محمد بادي، ورئيس رابطة رواد التنس الهادي الرياني، حيث تم تتويج اللاعب أحمد موحان من جامعة طرابلس بكأس بطولة الفردي والميدالية الذهبية، وتوج اللاعب محمد سلطان من جامعة صبراته بالميدالية الفضية ونال البرونزية اللاعب عبدالعزيز الذويب من جامعة مصراته.

كما توج بكأس وذهبية الزوجي الثنائي أحمد موحان جامعة طرابلس، ويحيي البوسيفي من جامعة سبها، ونال فضية الزوجي اللاعبان عبدالعزيز الشيباني من جامعة بنغازي، ومالك البوسيفي من جامعة الزاوية.

تتويج في بطولة الجامعات للتنس. (فيسبوك)