بالفيديو.. مالك الزناد يفوز بالضربة القاضية على خصمه المونتنيجري في نزال بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 10:27 مساء
مالك الزناد (الإنترنت- أرشيفية)

فاز الملاكم العالمي الليبي مالك الزناد بالضربة القاضية على خصمه المونتنيجري ألمير سكريليج، في بلجيكا، مساء الأحد.

ونقلت قناة الوسط (wtv) المباراة نقلًا حصريًّا، وتابعها جمهور في طرابلس عبر شاشة كبيرة نصبت بميدان الشهداء.

لمشاهدة البث المباشر اضغط هنا

وفي 28 مارس الماضي، فاز مالك الزناد بالضربة القاضية على الملاكم الروسي تيمور نيكارخويف الملقب بالمدمر وصاحب التصنيف الـ77 عالميًّا، في المباراة التي أقيمت في بلجيكا.

وفي أغسطس 2020، استطاع الزناد إسقاط الملاكم التشيكي أوندرنجرادو بالضربة الفنية القاضية في الجولة السابعة من النزال الذي احتضنته صالة كريستال في مالطا.

بدأ الزناد مسيرته الاحترافية بمالطا في العام 2015 بالفوز على بطل مالطا، وواصل بعدها تألقه في مجال الاحتراف بعروض رائعة وسلسلة من الانتصارات وصلت إلى 17 انتصارًا أغلبها بالضربة الفنية القاضية، أبرزها فوزه على البريطانيين ويلمز وجريمن أساري، والسلوفاكي ميتشيل، والكاميروني تشامبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد ينهي أزمة الدوليين ويسمح بانضمام نجومه للمنتخب الليبي استعدادا للغابون
رياضة محلية
مشروعات حكومة الدبيبة.. صناديق إعمار وزواج على ذمة رسوم «في حكم الملغاة»!
ليبيا
فرانس برس: موت «بطيء» لمرضى السرطان في لبنان
عربى
اجتماع طارئ بـ«التعليم العالي» لبحث ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء مؤسسات ...
ليبيا
الفنانة التشكيلية نجلاء شوكت الفيتوري
ثقافة وفن
تنفذه شركة تونسية.. استئناف العمل بمشروع مستشفى الكفرة المركزي
ليبيا
كاركاتير خيري - عقيلة والدبيبة
كاريكاتير
«الاتحاد» يجمد مشاركة لاعبيه مع المنتخب على خلفية أزمة توقيع المنير
رياضة محلية
في زيارة أولى لطرابلس.. «بعثة تقصي الحقائق»: شهود رفضوا التعامل معنا «خوفا على ...
ليبيا
وفاة طفل فلسطيني بعد أسبوع من إصابته بنيران إسرائيلية في غزة
دولى
دراسة فرنسية تكشف أفضل استراتيجية لاحتواء «كورونا»
طب وصحة
توم كروز يكشف «أخطر مشهد» في حياته الفنية
ثقافة وفن
31 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطلبون جلسة طارئة لعلاج «اختراقات» خارطة الطريق
ليبيا
على هامش خلاف الكبير والحبري.. كيف رسمت «ديلويت» خارطة إعادة توحيد «المركزي»؟
ليبيا
أكثر من 8.5 مليار دينار لتمويل مشروعات حكومة الدبيبة من خارج الميزانية
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة إلى الشعب
ليبيا
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية حكومة ترضيات ومحاصصة
ليبيا
من الرابح من صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إجراءات تسهم في الحفاظ على قوة العظام