بالفيديو.. مالك الزناد يفوز بالضربة القاضية على خصمه المونتنيجري في نزال بلجيكا

مالك الزناد (الإنترنت- أرشيفية)

فاز الملاكم العالمي الليبي مالك الزناد بالضربة القاضية على خصمه المونتنيجري ألمير سكريليج، في بلجيكا، مساء الأحد.

ونقلت قناة الوسط (wtv) المباراة نقلًا حصريًّا، وتابعها جمهور في طرابلس عبر شاشة كبيرة نصبت بميدان الشهداء.

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وفي 28 مارس الماضي، فاز مالك الزناد بالضربة القاضية على الملاكم الروسي تيمور نيكارخويف الملقب بالمدمر وصاحب التصنيف الـ77 عالميًّا، في المباراة التي أقيمت في بلجيكا.

وفي أغسطس 2020، استطاع الزناد إسقاط الملاكم التشيكي أوندرنجرادو بالضربة الفنية القاضية في الجولة السابعة من النزال الذي احتضنته صالة كريستال في مالطا.

بدأ الزناد مسيرته الاحترافية بمالطا في العام 2015 بالفوز على بطل مالطا، وواصل بعدها تألقه في مجال الاحتراف بعروض رائعة وسلسلة من الانتصارات وصلت إلى 17 انتصارًا أغلبها بالضربة الفنية القاضية، أبرزها فوزه على البريطانيين ويلمز وجريمن أساري، والسلوفاكي ميتشيل، والكاميروني تشامبا.