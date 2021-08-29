بالصور: سيموندي يصل ليبيا استعدادا لقيادة «الأهلي طرابلس» كأول مدرب فرنسي لـ«الزعيم»

سيموندي يصل ليبيا. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

وصل في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد إلى العاصمة طرابلس المدرب الفرنسي برنارد سيموندي لقيادة فريق الكرة الأول بنادي «الأهلي طرابلس» في الموسم الجديد الذي سيشهد، بجانب منافسات الدوري الممتاز، مشاركة أفريقية عبر بطولة «الكونفدرالية».

يأتي هذا بعد أن حصد «الزعيم» وصيف الموسم الماضي، بعد خسارة لقب الدوري أمام فريق «الاتحاد»، الذي سيشارك بدوره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن يحضر المدرب الفرنسي تدريبات الفريق مباشرة من داخل النادي.

ويعد برنارد سيموندي أول مدير فني فرنسي يشرف على «الأهلي طرابلس»، حيث تناوب على تدريب الفريق عديد الجنسيات المحلية والعربية والأوروبية.

السيرة الذاتية للمدرب الفرنسي

سيموندي كان مدافعًا في نادي «أس سي تولون»، ولعب خلال الفترة من 1970 حتى 1977 ثم انتقل إلى نادي «أستيد لافوليس» من 1977 حتى 1981 ثم لعب لـ«إف سي توريس» من 1981 حتى 1983 قبل أن يختتم مسيرته مع نادي «آي سي سانت إتيان» ولعب له من 1983 حتى 1985.

بدأ سيموندي مسيرته التدريبية مبكرًا بعد الاعتزال عندما تولى المهام الفنية في نادي «النصر» السعودي العام 1986 ثم عاد إلى فرنسا وتولى تدريب ثلاثة أندية هي «بجيت» و«أباجون» و«جرونوبل».

بدأ التدريب في القارة الأفريقية العام 2000 عندما تولى تدريب منتخب غينيا ثم انتقل لتدريب منتخب بنين من 2001 حتى 2004 وانتقل بعدها إلى «النجم الساحلي» التونسي في العام 2004 وبعدها إلى منتخب بوركينا فاسو من 2005 حتى 2006 قبل أن يدرب نادي «وفاق سطيف» الجزائري في 2007-2008 ثم نادي «الفيصلي» السعودي ثم «الخريطيات» القطري 2009.

أُسندت له مهمة قيادة المنتخب الأولمبي القطري العام 2011، ليشرف بعدها على فريق «الأهلي» القطري ويعود بعدها إلى فريق «الخريطيات»، كما درب «أولمبيك خريبكة» المغربي بداية من العام 2017.

سيموندي يصل ليبيا. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

سيموندي يصل ليبيا. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

سيموندي يصل ليبيا. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)