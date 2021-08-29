بالصور: سيموندي يصل ليبيا استعدادا لقيادة «الأهلي طرابلس» كأول مدرب فرنسي لـ«الزعيم»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 29 أغسطس 2021, 05:21 مساء
سيموندي يصل ليبيا. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

وصل في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد إلى العاصمة طرابلس المدرب الفرنسي برنارد سيموندي لقيادة فريق الكرة الأول بنادي «الأهلي طرابلس» في الموسم الجديد الذي سيشهد، بجانب منافسات الدوري الممتاز، مشاركة أفريقية عبر بطولة «الكونفدرالية».

يأتي هذا بعد أن حصد «الزعيم» وصيف الموسم الماضي، بعد خسارة لقب الدوري أمام فريق «الاتحاد»، الذي سيشارك بدوره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن يحضر المدرب الفرنسي تدريبات الفريق مباشرة من داخل النادي.

ويعد برنارد سيموندي أول مدير فني فرنسي يشرف على «الأهلي طرابلس»، حيث تناوب على تدريب الفريق عديد الجنسيات المحلية والعربية والأوروبية.

السيرة الذاتية للمدرب الفرنسي
سيموندي كان مدافعًا في نادي «أس سي تولون»، ولعب خلال الفترة من 1970 حتى 1977 ثم انتقل إلى نادي «أستيد لافوليس» من 1977 حتى 1981 ثم لعب لـ«إف سي توريس» من 1981 حتى 1983 قبل أن يختتم مسيرته مع نادي «آي سي سانت إتيان» ولعب له من 1983 حتى 1985.

بدأ سيموندي مسيرته التدريبية مبكرًا بعد الاعتزال عندما تولى المهام الفنية في نادي «النصر» السعودي العام 1986 ثم عاد إلى فرنسا وتولى تدريب ثلاثة أندية هي «بجيت» و«أباجون» و«جرونوبل».

بدأ التدريب في القارة الأفريقية العام 2000 عندما تولى تدريب منتخب غينيا ثم انتقل لتدريب منتخب بنين من 2001 حتى 2004 وانتقل بعدها إلى «النجم الساحلي» التونسي في العام 2004 وبعدها إلى منتخب بوركينا فاسو من 2005 حتى 2006 قبل أن يدرب نادي «وفاق سطيف» الجزائري في 2007-2008 ثم نادي «الفيصلي» السعودي ثم «الخريطيات» القطري 2009.

أُسندت له مهمة قيادة المنتخب الأولمبي القطري العام 2011، ليشرف بعدها على فريق «الأهلي» القطري ويعود بعدها إلى فريق «الخريطيات»، كما درب «أولمبيك خريبكة» المغربي بداية من العام 2017.

سيموندي يصل ليبيا. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
سيموندي يصل ليبيا. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
سيموندي يصل ليبيا. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اجتماع طارئ بـ«التعليم العالي» لبحث ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء مؤسسات ...
ليبيا
كاركاتير خيري - عقيلة والدبيبة
كاريكاتير
«الاتحاد» يجمد مشاركة لاعبيه مع المنتخب على خلفية أزمة توقيع المنير
رياضة محلية
في زيارة أولى لطرابلس.. «بعثة تقصي الحقائق»: شهود رفضوا التعامل معنا «خوفا على ...
ليبيا
وفاة طفل فلسطيني بعد أسبوع من إصابته بنيران إسرائيلية في غزة
دولى
دراسة فرنسية تكشف أفضل استراتيجية لاحتواء «كورونا»
طب وصحة
31 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطلبون جلسة طارئة لعلاج «اختراقات» خارطة الطريق
ليبيا
على هامش خلاف الكبير والحبري.. كيف رسمت «ديلويت» خارطة إعادة توحيد «المركزي»؟
ليبيا
أكثر من 8.5 مليار دينار لتمويل مشروعات حكومة الدبيبة من خارج الميزانية
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة إلى الشعب
ليبيا
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية حكومة ترضيات ومحاصصة
ليبيا
من الرابح من صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟
رياضة عالمية
استطلاع «الوسط»: ليبيون يرجحون عدم إتمام الانتخابات.. ومطالب بطرد المرتزقة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: «المساءلة» تقطع شعرة معاوية بين البرلمان والحكومة
ليبيا
عون يبعد صنع الله عن إدارة مؤسسة النفط ويكلف العوكلي.. والأخير: لم أتمكن من ...
ليبيا
الدبيبة يوضح طريقة اختيار السفراء الجدد: لا تصدقوا «فيسبوك»
ليبيا
وفاة الطفل عزو المرجاوي بعد صراع طويل مع المرض
ليبيا
الدبيبة: سأكون خارج ليبيا يوم جلسة الاستجواب.. وأستغرب محاسبة الحكومة قبل صرف ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المستقبل للسيارات الكهربائية أم سيارات الهيدروجين؟