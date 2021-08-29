الاتحاد ينهي أزمة الدوليين ويسمح بانضمام نجومه للمنتخب الليبي استعدادا للغابون

تجمع سابق للمنتخب الليبي. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

قررت إدارة نادي الاتحاد العدول عن قرارها السابق بمنع لاعبيها من الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني الليبي، ليلتحق لاعبو الاتحاد بمعسكر الفريق الوطني في مدينة بنغازي، اليوم الأحد.

الاتحاد يسحب لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب

سحبت إدارة نادي الاتحاد لاعبيها، أمس السبت، من بعثة الفريق الوطني، قبل مغادرة الفريق الوطني تركيا متجهة إلى مدينة بنغازي، لعمل معسكر قصير، استعدادًا لمواجهة الغابون، في أولى مواجهات تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل بقطر 2022.

المنير يفجر الأزمة بعد انتقاله للأهلي طرابلس

وتلوح في الأفق الأسباب، حول أزمة توقيع قائد الفريق الوطني محمد المنير لنادي الأهلي طرابلس، بعد انتهاء عقده مع نادي الاتحاد، ليقرر نادي الاتحاد بطرابلس سحب لاعبيه المنضمين إلى المنتخب الوطني، احتجاجًا على تعاقد الأهلي طرابلس مع المنير، خلال تواجده مع بعثة المنتخب في تركيا، فيما نفت إدارة نادي الأهلى طرابلس ذلك.

إدارة الأهلي طرابلس تنفي التوقيع في معسكر المنتخب

وقالت إدارة نادي الأهلي طرابلس، في بيان لها «إن التوقيع مع المنير جاء قبل التحاقه ببعثة المنتخب في تركيا، موضحة أن مراسم التوقيع جرت في العاصمة المصرية القاهرة، ونشرت تأشيرة وتاريخ دخوله إلى مصر».

طائرة المنتخب تقلع استعدادًا لمعسكر بنغازي

أقلعت طائرة المنتخب إلى مدينة بنغازي دون صعود لاعبي الاتحاد وهم: محمد زعبيه، والمعتصم الصبو، وعمر الخوجه، ومعاذ اللافي، ومعاذ عيسى، قبل أن يتم العدول عن القرار، ليتم انضمام اللاعبين إلى المعسكر، ليعود الهدوء مجددًا لصفوف «فرسان المتوسط»؛ حيث كادت تحدث أزمة فنية، بعد أن بنى الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الوطني خطته على خماسي الاتحاد.

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