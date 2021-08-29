بالصور: «الاتحاد» يجدد عقود الصبو والعيادي وعيسى استعدادا لدوري الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 29 أغسطس 2021, 04:20 مساء
المعتصم الصبو. (فيسبوك)

جددت إدارة نادي «الاتحاد»، أمس السبت، عقود نجوم فريق الكرة الأول، المعتصم الصبو، ومعاذ عيسى، والمحترف التونسي غازي العيادي، لمدة موسم رياضي واحد، استعدادًا للموسم الجديد الذي سيشهد مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

كانت إدارة نادي «الاتحاد» تعاقدت مع لاعب فريق «النصر» أحمد الهرام، والظهير الأيمن محمد الأجنف قادمًا من «الأولمبي»، والظهير الأيسر عبدالعزيز اللصي قادمًا من «الشط»، وعمر بالحاج من «المحلة»، ولاعب الوسط مالك الرابطي من «أبوسليم».

وقد جددت الإدارة عقد المهاجم جهاد شلدون، بجانب الاستغناء عن عدد من اللاعبين.

معاذ عيسى. (فيسبوك)
التونسي غازي العيادي. (فيسبوك)
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