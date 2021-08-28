الاتحاد يجمد مشاركة لاعبيه مع المنتخب على خلفية أزمة توقيع المنير

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 28 أغسطس 2021, 11:58 مساء
منتخب ليبيا لكرة القدم. (أرشيفية - إنترنت)

قرر نادي الاتحاد بطرابلس سحب لاعبيه المنضمين إلى المنتخب الوطني احتجاجا على «تعاقد فريق الأهلي طرابلس مع لاعب الاتحاد محمد منير خلال تواجده مع بعثة المنتخب في تركيا»، فيما نفى نادي الأهلى ذلك.

وجاء في بيان صادر عن الجمعية العمومية للنادي، وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه «تقرر تجميد مشاركة لاعبي الاتحاد حتي يصدر عن الاتحاد الليبي لكرة القدم ما يضمن تطبيق القوانين واللوائح الصادرة عنه بالخصوص، وبما يضمن توفير مناخ مناسب للاعبي المنتخب لتقديم الأفضل ولضمان حقوق الأندية في عدم المساس بعقود لاعبيها».

بدورها، نفت إدارة نادي الأهلي طرابلس ذلك، وقالت في بيان إن التوقيع مع منير جاء قبل التحاقه ببعثة المنتخب في تركيا، موضحة أن مراسم التوقيع جرت في القاهرة، ونشرت تأشيرة وتأريخ دخوله إلى مصر.
 
إلى ذلك، أقلعت طائرة المنتخب إلى مدينة بنغازي دون صعود لاعبي الاتحاد وهم: محمد زعبية، والمعتصم الصبو، وعمر الخوجه، ومعاذ اللافي، ومعاذ عيسي.

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