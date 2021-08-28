الحصادي يتوج ببطولة بنغازي للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 28 أغسطس 2021, 05:46 مساء
يوسف الحصادي. (فيسبوك)

أُسدل الستار بصالة نادي «الهلال بنغازي» على بطولة بنغازي للشطرنج، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي للشطرنج، بمشاركة عشرة لاعبين، وجاء الترتيب النهائي ليشهد تتويج يوسف الحصادي تصنيف 1958 بكأس البطولة برصيد 8 نقاط.

وجاء ثانيًا محمد المريمي تصنيف 2030 وتحصل على 6.5 نقطة، وثالثًا حسن بالتصنيف 1930 برصيد 5.5 نقطة، ورابعًا ناصر مستور تصنيف 1960 وتحصل على 5 نقاط، وبكسر التعادل جاء صلاح أحمد بالتصنيف 1911 خامسًا برصيد 5 نقاط.

وجاء سادسًا أحمد الجريبي تصنيف 1958 برصيد 4 نقاط، وسابعًا مختار محمود تصنيف 1989 برصيد 4 نقاط، وثامنًا عمر جابر تصنيف 1944 وحصل على 3 درجات، وحل تاسعًا علي المجبري تصنيف 2005 برصيد 2.5 نقطة، وعاشرًا سليمان التارقي تصنيف 1960 برصيد 1.5 نقطة.

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