المنتخب الليبي يطير من تركيا إلى بنغازي استعدادا لملاقاة الغابون في تصفيات كأس العالم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 28 أغسطس 2021, 05:11 مساء
مباراة منتخب ليبيا أمام المنتخب الأولمبي العراقي. (أرشيفية - إنترنت)

تغادر اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، تركيا، بعد انتهاء المعسكر الخارجي في مدينة أزميت، والذي استمر 14 يومًا.

ويدخل منتخب «فرسان المتوسط» في معسكر داخلي مغلق بمدينة بنغازي ابتداءً من مساء اليوم، وقبل أيام من المباراة المرتقبة، التي ستُجرى في الأول من سبتمبر المقبل، أمام منتخب الغابون بملعب شهداء بنينا، ضمن تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم بقطر 2022.

وكان المنتخب الوطني وصل، أمس الجمعة، إلى اسطنبول قادمًا من مدينة أزميت التركية والتي تبعد عن العاصمة 120 كيلومترًا.

المنتخب الوطني أقام معسكرًا خارجيًا استمر لمدة 14 يومًا بتركيا أجرى خلاله ثلاثة مباريات ودية، فاز على فريق البدع القطري بهدف دون مقابل، وتعادل مع أم صلال بهدف مقابل هدف، وفاز على المنتخب الأولمبي العراقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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