تواصل بطولة الجامعات الليبية لكرة المضرب

جانب من منافسات بطولة الجامعات للتنس. (أرشيفية - إنترنت)

تتواصل على ملاعب التنس بالمدينة الرياضية بطرابلس، بطولة الجامعات الليبية لكرة المضرب، باستضافة جامعة طرابلس، والتنظيم للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، وسط مشاركة جامعات طرابلس وبنغازي ومصراتة وصبراتة وسبها والزاوية والجامعة الليبية الدولية.

جامعة طرابلس تتصدر المشهد

ومن النتائج المسجلة في البطولة، فاز أحمد موحان من جامعة طرابلس على سالم مصباح من الجامعة الليبية الدولية، بالانسحاب، كما فاز محمد سلطان من جامعة صبراتة على عبدالعزيز الشيباني من جامعة بنغازي (2 /0) بواقع (6/ 2، 6/ 3).

وفاز يحيى البوسيفي من جامعة سبها على مالك البوسيفي جامعة الزاوية (2/ 0) بواقع (6/1، 6/ 3)، وفاز عبدالعزيز الذويب من جامعة مصراتة على محمد الجلاح من جامعة طرابلس بنتيجة (2/ 0) بواقع (6/ 1، 6/ 2).

مباريات الزوجي

فاز ثنائي جامعة طرابلس وجامعة سبها على ثنائي جامعة بنغازي وجامعة الزاوية بنتيجة شوطين لصفر (6 /4، 6 /3).

جانب من منافسات بطولة الجامعات للتنس. (أرشيفية - إنترنت)