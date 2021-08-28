مدير المنشآت الرياضية: أطالب الحكومة بفتح ملف الشركة وإيجاد حلول

الشريف مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية - إنترنت)

طالب مدير شركة المرافق والمنشآت الرياضية عبدالسلام الشريف بحلول جذرية من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وكشف كل المعرقلين لعمل الشركة، مؤكدًا أنه يحمل صفة مدير الشركة بحكم قضائي ويجب تنفيذه.

وقال الشريف في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، «أدعو رئيس الحكومة لفتح ملف الشركة، وإيلائها الاهتمام الكافي، لأنها رافد للحركة الرياضية، وذلك على خلفية تصريحاته أثناء زيارته لملعب طرابلس الدولي بالاهتمام بالشركة ومحاسبة كل مقصر فيها».

وأضاف الشريف: «اندهشت من عدم حسم وزارة الرياضة ملف الشركة في ظل وجود إدراتين حتى الآن».