بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على الأولمبي العراقي

المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في معسكر تركيا. (إنترنت)

فاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على المنتخب الأولمبي العراقي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم الجمعة، بمعسكر المنتخب في مدينة أزميت التركية، وذلك استعدادا لتصفيات كأس العالم بقطر 2022.

المباراة شهدت تسجيل أربعة أهداف من علامة الجزاء، حيث تحصل المنتخب الوطني ركلتي جزاء سجلهما فيصل البدري، وسند الورفلي، والهدف الثالث للمنتخب الوطني سجله أنيس سلتوا.

وأهداف المنتخب الأولمبي العراقي جاءت من علامة جزاء حيث تصدى الحارس محمد نشنوش لإحدى الركلات، وطلب حكم المباراة إعادة الركلة حيث انتهت المباراة بفوز المنتخب الوطني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسينهي المنتخب الوطني معسكره غدًا، وسيغادر إلى مدينة بنغازي للدخول في معسكر مغلق قبل أيام من المباراة المرتقبة والتي ستجرى في الأول من سبتمبر أمام منتخب الغابون بملعب شهداء بنينا.

المنتخب الوطني أقام معسكرا خارجيا استمر لمدة 14 يومًا بتركيا أجرى خلاله ثلاثة مباريات ودية حيث فاز على فريق البدع القطري بهدف دون مقابل، وتعادل مع أم صلال بهدف مقابل هدف، وفاز على المنتخب الأولمبي العراقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المنتخب الوطني يفوز على الأولمبي العراقي في معسكر تركيا. (إنترنت)

المنتخب الوطني يفوز على الأولمبي العراقي في معسكر تركيا. (إنترنت)