الأخضر يجدد عقود لاعبيه

فريق الأخضر الليبي. (المركز الإعلامي)

أعلن مجلس إدارة نادي الأخضر، تجديد عقود ركائز الفريق في الموسم الماضي؛ للحفاظ على قوام الفريق والاستمرار في المنافسة بالدوري الليبي الممتاز.

وجاء تجديد عقود اللاعبين عن طريق قائمة أنس الحمري المرشحة لرئاسة النادي عن طريق الانتخابات، وبتعليمات مباشرة من المدرب التونسي سمير شمام، الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل.

وجدَّد النادي عقود كل من قائد الفريق عبدالرحمن العمامي، بالإضافة إلى حارس المرمى رضوان توفيق، ولاعب الوسط محمد الشامخ، والظهير الأيمن حسن عباس، والمهاجم علي أمادو وفي، والظهير الأيسر المهدي الكوت.

جديرٌ بالذكر أن الأخضر نجح، في الموسم الماضي، في تصدر المجموعة الأولى وكان أكثر فريق في الدوري جمعًا للنقاط، وودّع منافسات الدوري في الدور الرباعي على يد الأهلي طرابلس.