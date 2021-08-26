رونالدو يتصدر قائمة البرتغال في تصفيات كأس العالم 2022

أعلن المدير الفني لمنتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها 3 مباريات، الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
واختار سانتوس 25 لاعبًا، للقاءات إيرلندا وقطر وأذربيجان أيام 1 و4 و7 سبتمبر المقبل. وتضم القائمة:
حراسة المرمى: أنطوني لوبيز، ديوجو كوستا، روي باتريسيو.
الدفاع: جواو كانسيلو، ريكاردو بيريرا، دومينجوس دوارتي، جونكالو إيناسيو، بيبي، روبن دياز، نونو مينديز، رافائيل جيريرو.
الوسط: دانيلو بيريرا، جواو بالينيا، روبن نيفيز، برونو فرنانديز، جواو ماريو، جواو موتينيو، أوتافيو مونتيرو، برناردو سيلفا.
الهجوم: أندريه سيلفا، كريستيانو رونالدو، جوتا، جيديش، بيدرو جونكالفيز، ورافا سيلفا.
ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.