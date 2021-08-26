رونالدو يتصدر قائمة البرتغال في تصفيات كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 02:38 مساء
رونالدو يقود البرتغال لضرب المجر ببداية مشوراها بـ«يورو 2020». (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن المدير الفني لمنتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها 3 مباريات، الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واختار سانتوس 25 لاعبًا، للقاءات إيرلندا وقطر وأذربيجان أيام 1 و4 و7 سبتمبر المقبل. وتضم القائمة:

حراسة المرمى: أنطوني لوبيز، ديوجو كوستا، روي باتريسيو.

الدفاع: جواو كانسيلو، ريكاردو بيريرا، دومينجوس دوارتي، جونكالو إيناسيو، بيبي، روبن دياز، نونو مينديز، رافائيل جيريرو.

الوسط: دانيلو بيريرا، جواو بالينيا، روبن نيفيز، برونو فرنانديز، جواو ماريو، جواو موتينيو، أوتافيو مونتيرو، برناردو سيلفا.

الهجوم: أندريه سيلفا، كريستيانو رونالدو، جوتا، جيديش، بيدرو جونكالفيز، ورافا سيلفا.

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.

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