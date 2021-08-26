اللافي وسلتو يلتحقان بمعسكر المنتخب الوطني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 26 أغسطس 2021, 02:01 مساء
لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

التحق مؤيد اللافي المحترف في صفوف فريق الوداد المغربي، وأنيس سلتو، ببعثة المنتخب الوطني بمدينة أزميت التركية، للانضمام لصفوف المنتخب في معسكره الخارجي.

وكان قد التحق قبل ذلك بالمنتخب محمد صولة المحترف في صفوف فريق الصفاقسي، وحمدو الهوني المحترف في صفوف فريق الترجي التونسي، وفي انتظار التحاق السنوسي الهادي والمعتصم المصراتي الذي لديه مباراة يوم الأحد المقبل مع فريقه، ومن المتوقع وصوله قبل المباراة بيومين.

وسيخوض المنتخب الوطني، غدًا الجمعة ثالث وآخر مبارياته الودّية التجريبية أمام المنتخب الأولمبي العراقي بعد أن خاض ودّيتيْن أمام فريق البدع القطري وتفوق فيها بهدف لصفر، وتعادل في الثانية أمام أم صلال القطري بهدف لهدف. 

وسيغادر المنتخب يوم السبت تركيا إلى مدينة بنغازي للدخول في معسكر مغلق قصير ببنغازي بدايةً من يوم الأحد المقبل، قبل أيام قليلة من خوض مباراته الافتتاحية الأولى أمام المنتخب الغابوني بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي، ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022.

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