لجنة المسابقات تكشف لـ«الوسط» مقترح إقامة الدوري الممتاز للموسم الجديد

تتويج فريق الاتحاد بالدوري الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

أكد نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم حبيب البوسيفي، أنه يقترح إقامة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي (2021-2022) بمشاركة 20 فريقًا موزعة على مجموعتين؛ 10 فرق في كل مجموعة، وبنظام 3 مراحل.

وأوضح البوسيفي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أنه في المرحلة الأولى تتبارى كل مجموعة فيما بينها من دوري كامل عن ذهاب وإياب عدد المباريات لكل فريق 18 مباراة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية أصحاب التراتيب من الأول إلى السادس يقام بينها دوري من ذهاب وإياب ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الرباعي، وأصحاب التراتيب من السابع إلى الثاني عشر يقام بينها دوري تفادي الهبوط من ذهاب وإياب ويهبط آخر فريقين في الترتيب من كل مجموعة للدرجه الأدنى.

وتابع أن المرحلة الثالثة الفرق المتأهلة للدور الرباعي يقام بينها نصف دوري بنظام التجمع والأكثر نقاطًا يتوج ببطولة الدوري.