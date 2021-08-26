الحصادي بطلًا لشطرنج بنغازي

بطولة شطرنج بنغازي. (أرشيفية : الإنترنت)

تُوِّج اللاعب يوسف الحصادي، ببطولة شطرنج بنغازي، التي تختتم اليوم بنادي الهلال، لتصدره الترتيب العام برصيد 7.5 نقطة، وبفارق نقطتين على أقرب ملاحقه محمد المريمي 5.5 نقطة.

وأمس في الجولة الثامنة، سُجِّلت 4 انتصارات وتعادل واحد، بعد فوز المتصدر يوسف الحصادي تصنيف 1958 على أحمد الجريبي 1958، وفوز ناصر مستور 1960، على مختار محمود تصنيف 1989، وفوز محمد المريمي 2030 على صلاح صداقة 1911، وفوز عمر جابر 1944 على سليمان التارقي 1960، وتعادل حسن جبريل 1930 مع علي المجبري 2005.

وجاء الترتيب بعد الجولة الثامنة

الصدارة للاعب يوسف الحصادي 7.5 نقطة، وثانيًا محمد المريمي 5.5 نقطة، وثالثًا ناصر مستور 5 نقاط، ورابعًا حسن جبريل 4.5 نقطة، وخامسًا أحمد الجريبي 4 نقاط، وسادسًا صلاح صداقة 4 نقاط، وسابعًا مختار محمود 3.5 نقطة، وثامنًا سليمان التارقي 2.5 نقطة، وتاسعًا عمر جابر نقطتين وعاشرًا علي الجمبري 1.5 نقطة.

مباريات الجولة 9 والأخيرة

علي المجبري 2005، يلتقى عمر جابر 1944، وسليمان التارقي 1860 مع صلاح صداقة 1911، ومحمد المريمي 2030 يتبارى مع أحمد الجريبي 1958، ويوسف الحصادي 1958 يلتقي مختار محمود 1989، وناصر مستور 1960 مع حسن جبريل 1930.

يشار إلى أن البطولة باستضافة نادي الهلال بنغازي وإشراف وتنظيم الاتحاد الليبي للشطرنج.