شطرنج ليبيا خارج منافسات الأولمبياد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 07:22 مساء
الشطرنج الليبي. (أرشيفية : إنترنت)

غادر منتخب ليبيا منافسات مونديال العالم للشطرنج بعد أن حل تاسعًا في المجموعة الثالثة، التي تأهلت منها ثلاث منتخبات المتحصلة على التراتيب الثلاثة الأولى وهي أنغولا وقبرص وإثيوبيا.

وأفضل مشاركة للاعبين الليبيين في هذا المحفل العالمي كان للاعبة سالمة عبدالسلام، التي خاضت 11 جولة حقَّقت الفوز في 9 مباريات، وخسرت في جولتين.

كما لعب عمر فطيس 10 جولات فاز في 6 مباريات، وتعادل في 2، وخسر في مباراتين. واللاعبة عائشة أبوالوليد التي لعبت 11 جولة فازت في 6 جولات منها 4 لعدم وجود منافس  وتعادلت في 2 وخسرت في 3 جولات.

ولعب عياد أبو حسن، 11 جولة فاز في 5 جولات من بينها مباراتين لعدم وجود منافس، وتعادل في 2، وفقد النتيجة في 4 مباريات. كما شاركت اللاعبة آية الزرقاني في 6 جولات، فازت في 2، احدة منهما لعدم وجود منافس، وتعادلت فى مباراة واحدة وفقدت النتيجة في 3 مباريات.

وشاركت اللاعبة نيروز البدوي في 5 جولات فازت في جولة واحدة لعدم وجود منافس، وخسرت في 4 جولات من بينها 2 بالانسحاب، وشارك اللاعب علي العر في جولة واحدة فاز فيها لعدم وجود منافس.

يشار إلى أن ثلاثة لاعبين، رفضوا المشاركة بحجة عدم توفر الإمكانات وهم رامي الطاهر والشقيقان حسن وحسين الصابري.

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