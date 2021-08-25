8 فرق في بطولة الجامعات الليبية لكرة المضرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 06:25 مساء
كرة المضرب الليبية. (أرشيفية : إنترنت)

تنطلق غدًا الخميس، على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس بطولة الجامعات الليبية للكرة المضرب، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، بمشاركة 8 جامعات وُزّعت عن طريق القرعة إلى مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى فرق جامعات بنغازي وصبراتة وسبها وخليج السدرة، وجاءت في المجموعة الثانية جامعات طرابلس والليبية الدولية ومصراتة والنجم الساطع.

وستتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الرباعي، الذي سيقام بطريقة المقص أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية  والعكس، والفائزان من المباراتين يلتقيان لتحديد الفريق المتوج بكأس البطولة.

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