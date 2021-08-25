سلتو يختار العودة للفتح الرباطي بعد مهمة الأهلي طرابلس وسط استدعاء كليمنتي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 12:19 مساء
أنيس سلتو. (فيسبوك)

أعلن المهاجم الدولي الليبي، أنيس سلتو، عودته إلى صفوف فريقه الفتح الرباطي المغربي، بعد انتهاء إعارته إلى ناديه السابق الأهلي طرابلس، بنهاية الموسم المنقضي، الذي حصد فيه مع «الزعيم» المركز الثاني في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعدما حصد الاتحاد اللقب.

وكشف سلتو انتهاء إعارته لفريق الأهلي طرابلس من الفتح الرباطي المغربي، قائلاً عبر منشور له على صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «أحب أشكر جمهور الأهلي العريق على الفترة التي قضيتها معكم، وكل الشكر لإدارة الأهلي والطاقم الفني على هذه الفترة القصيرة بالنسبة لي، اليوم إعارتي انتهت مع نادي الأم، نادي الشعب الكبير، لي الشرف أني لعبت بغلالة زعيم الأندية، والآن نبدأ صفحة جديدة مع الفتح الرباطي من جديد، أتمنى لكل زملائي التوفيق في قادم المواعيد»، بحسب ما نقله موقع «كووورة».

وقدم سلتو مع الأهلي طرابلس موسمًا جيدًا انتهى بتأهل الفريق إلى كأس الكونفيدرالية الأفريقية، قبل أن يتلقى استدعاءً بشكل فردي من الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم.

سيلتو يتلقى استدعاء من كليمنتي لتعزيز خط هجوم «الفرسان»
ويسعى كليمنتي إلى تعزيز الخط الهجومي للمنتخب، مع قرب موعد ملاقاة المنتخب الغابوني ضمن أولى جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم بقطر 2022، المقرر انطلاقها في الأول من سبتمبر المقبل.

واستدعى كليمنتي ضمن هذا التوجه مهاجم فريق الأهلي طرابلس السابق، أنيس سلتو، ليلتحق بالمنتخب الذي يقيم معسكره في مدينة أزميت التركية، استعدادا لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقبل بقطر 2022، لينضم بذلك سلتو لهجوم «الفرسان» الذي يضم محمد زعبية، ومعاذ عيس.

وفاز المنتخب الوطني السبت الماضي في مباراته الودية الأولى في معسكر تركيا، على فريق البدع القطري بنتيجة هدف دون مقابل سجله محمد الطبال.

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