رئيس الحكومة يزور ملعب طرابلس الدولي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يزور ملعب طرابلس الدولي. (إنترنت)

حرص رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على زيارة ملعب طرابلس الدولي، مساء اليوم الثلاثاء؛ للوقوف على نواقص الملعب بعد زيارة وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منذ أشهر لاعتماده مجددًا دوليًّا ليلعب المنتخب الليبي لكرة القدم والأندية الليبية مجددًا عليه.

وطلب الاتحاد الأفريقي (كاف) من خلال زيارة لجنة التفتيش بإنشاء 30 ألف مقعد جديد وإلغاء المقاعد الإاسمنتية، وكذلك تعديل غرف الملابس وتطوير مداخل الملعب الرئيسية، وإلغاء مجرى المياه الفاصل بين الملعب والمدرجات.

يذكر أن الملعب تم إنشاؤه قبل نصف قرن سنة 1968 وشهد عشرات الأحداث الرياضية منها بطولة أمم أفريقيا 1986 ولعبت عليها عشرات المنتخبات العالمية والأفريقية ومنها الأرجنتين والأوروغواي والكاميرون وغانا وساحل العاج وفرق عالمية مثل يوفنتوس وبارما والإنتر ومانشستر يونايتد وفلامنغو وإيفرتون والنجم الأحمر اليوغسلافي، كما زار الملعب نجوم عالميون مثل بيليه في السبعينات ومارادونا سنة 2000.