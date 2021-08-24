المنتخب الليبي يتعادل بهدف وديا مع أم صلال القطري.. والطبال يسجل للمرة الثانية تواليا

منتخب ليبيا لكرة القدم. (أرشيفية - إنترنت)

انتهت مباراة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف أمام فريق أم صلال القطري في ثاني التجارب الودية لـ«فرسان المتوسط» التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء.

يأتي هذا خلال معسكر المنتخب الوطني في مدينة أزميت التركية استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل بقطر2022.

جاء هدف التعادل للمنتخب الوطني الليبي عن طريق محمد الطبال في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تحصل فريق أم صلال على ركلة جزاء، سجل منها المهاجم القطري أيمن حسين هدف التعادل، لم يستطيع حارس المنتخب الليبي في الشوط الثاني مراد الوحشي التصدي لها.

ويلتقي المنتخب الوطني الليبي الجمعة المقبل وديا مع منتخب العرق الأولمبي، وقد أشرك المدرب الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الليبي جميع اللاعبين في قائمته عبر تقسيم تشكيلين على الشوطين.

وكان المنتخب الوطني فاز السبت الماضي في مباراته الودية الأولى على فريق البدع القطري بنتيجة هدف دون مقابل سجله أيضا محمد الطبال.