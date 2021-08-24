تعاون وقرار واستغناء يمررون الشعافي من الأهلي بنغازي إلى الاتحاد المصراتي

عبدالله الشعافي. (إنترنت)

أسفر التعاون المشترك بين ناديي «الاتحاد المصراتي»، و«الأهلي بنغازي» عن منح الأخير الاستغناء النهائي عن لاعبه عبدالله الشعافي.

من جانبه، قرر الشعافي الانتقال للنادي المصراتي مدافعًا عن ألوانه في الموسم الجديد، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك».

وفي إطار خطة تطوير ودعم صفوف فريق الكرة الأول بنادي «الأهلي بنغازي»، أقدمت إدارة النادي على بعض الاستغناءات، بهدف التعاقد مع لاعبين آخرين.

ووجهت إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي الشكر للاعبها المعتصم بالله التائب، بعد أن قررت عدم تجديد عقده، رغم انتهاء مدته، بحسب ما ذكرته أيضا صفحة النادي الأهلي بنغازي.

يأتي هذا قبل أن تقدم إدارة النادي على تجديد عقد نجم الفريق جبريل مرسال الشهير بـ«زمرينا» حتى العام 2023.

وقالت الصفحة الرسمية لنادي «الأهلي بنغازي» عبر «فيسبوك» الإثنين: «هو مشجع قبل أن يكون لاعبًا للأهلي.. زمرينا أهلاوي حتى العام 2023؛ بعد أن وقع عقد جديدًا على بياض مع الأهلي، وترك تفاصيل قيمة العقد على الإدارة».

ويعد «زمرينا» أحد أبرز وأهم لاعبي فريق الكرة الأول بنادي «الأهلي بنغازي» في المواسم الماضية، حيث ظل ركيزة أساسية مع جميع المدربين الذين قادوا «المشوار الطويل» في مسابقة الدوري المحلي.