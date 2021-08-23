كليمنتي يصلح خطأه مع السلتوا بالاستدعاء العاجل قبل مواجهة الغابون

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 23 أغسطس 2021, 05:49 مساء
أنيس السلتوا. (إنترنت)

استدعى الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم المهاجم الدولي أنيس السلتوا بشكل عاجل للالتحاق ببعثة المنتخب في معسكره الخارجي بتركيا في مدينة أزميت.

جاء استدعاء السلتوا لتعزيز خط الهجوم للمنتخب الوطني قبل مواجهة المنتخب الغابوني ضمن أولى جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم بقطر 2022 والمقرر انطلاقها في الأول من سبتمبر المقبل.

يأتي استدعاء كليمنتي للسلتوا في إطار تصحيح المسار أو الخطأ الذي وقع فيه المدرب الإسباني بعدم ضمه، رغم أنه المهاجم الأبرز في الدوري الليبي الممتاز في الموسم الماضي، كما أنه المهاجم الأول لـ«فرسان المتوسط» في السنوات الأخيرة الأمر الذي أثار انتباه النقاد الرياضيين لعدم استدعاء السلتوا في القائمة الأولى رغم المستوي الكبير الذي قدمه في الدوري المحلي مع الأهلي طرابلس.

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