الجزائري مليود حمدي مديرا فنيا للأهلي بنغازي بنكهة فرنسية

ميلود حمدي. (فيسبوك)

تعاقدت إدارة نادي الأهلي بنغازي مع المدرب الجزائري الذي يحمل الجنسية الفرنسية ميلود حمدي والذي كان مدربا لاتحاد العاصمة الجزائري خلفا للمدرب الوطني ناصر الحضيري الذي قاد الفريق في مباريات الدور الرباعي بالموسم الماضي.

حصد ميلود حمدي بطولة الدوري الجزائري مع فريق اتحاد العاصمة العام 2016، ووصل مع نفس الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا في نفس الموسم وخسر أمام فريق مازيمبي الكونغولي في النهائي.

خاض حمدي مهمة تدريب الموسم الماضي في الدوري المغربي مع فريق نهضة بركان وسبق أن درب الاتفاق السعودي موسم 2014|2015.

يعد ميلود حمدي من أبرز المدربين الحاليين في الدوري الجزائري لامتلاكه شخصية أوروبية، ليستعد لقيادة فريق «المشوار الطويل» بعد أن أنتهت إدارة النادي تجديد عقود كلا من جبريل مرسال والحارس جواد رزق ومحمد العكشي.