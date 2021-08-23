الجزائري مليود حمدي مديرا فنيا للأهلي بنغازي بنكهة فرنسية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 23 أغسطس 2021, 05:45 مساء
ميلود حمدي. (فيسبوك)

تعاقدت إدارة نادي الأهلي بنغازي مع المدرب الجزائري الذي يحمل الجنسية الفرنسية ميلود حمدي والذي كان مدربا لاتحاد العاصمة الجزائري خلفا للمدرب الوطني ناصر الحضيري الذي قاد الفريق في مباريات الدور الرباعي بالموسم الماضي.

حصد ميلود حمدي بطولة الدوري الجزائري مع فريق اتحاد العاصمة العام 2016، ووصل مع نفس الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا في نفس الموسم وخسر أمام فريق مازيمبي الكونغولي في النهائي.

خاض حمدي مهمة تدريب الموسم الماضي في الدوري المغربي مع فريق نهضة بركان وسبق أن درب الاتفاق السعودي موسم 2014|2015.

يعد ميلود حمدي من أبرز المدربين الحاليين في الدوري الجزائري لامتلاكه شخصية أوروبية، ليستعد لقيادة فريق «المشوار الطويل» بعد أن أنتهت إدارة النادي تجديد عقود كلا من جبريل مرسال والحارس جواد رزق ومحمد العكشي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قارورة» تفجر أزمة في الدوري الفرنسي.. والرابطة تفتح تحقيقا بين نيس ومرسيليا
رياضة عالمية
الأفغان يواجهون سباقا «مستحيلا» مع الزمن للهرب من كابل
دولى
«بتكوين» فوق 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ 3 أشهر
اقتصاد
بايدن: «حرب أفغانستان» كلفتنا 150 مليون دولار يوميا على مدى 20 عاما
دولى
الرئاسة التونسية: السعودية تعهدت بتقديم الدعم المطلوب
عربى
أميركا تأمر شركات الطيران التجارية بالمساعدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان
دولى
الكبير: ملتزمون بتوحيد «المركزي» بعد اكتمال التدقيق الدولي
ليبيا
جددي ملابسك الجينز في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
المسماري: مفجر بوابة زلة «داعشي» من ذوي البشرة السمراء (صور)
ليبيا
«المركزي» يعلن الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
تعرف إلى أول سيارة كهربائية من جينيسيس
سيارات
بليحق لـ«الوسط»: انحياز الحكومة وراء مطالب سحب الثقة منها.. وسنتدخل حال فشل ...
ليبيا
صفة تجمع الخفافيش والأطفال الرضع.. ما هي؟
علوم وتكنولوجيا
للأسبوع السادس على التوالي.. تظاهرات في فرنسا ضد الشهادة الصحية
دولى
إصابة 24 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال تظاهرات في غزة
دولى
أفغان هاربون من كابل يعلقون بقاعدة أميركية في قطر ويترقبون مغادرتها
دولى
بيان من «النهضة» يرد على تصريحات الرئيس التونسي حول «مخطط اغتياله»
دولى
الفرنسي برنارد سيموندي مديرا فنيا لــ«الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيك تريليتشا التركي