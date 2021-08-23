«الأهلي بنغازي» يشكر التائب

شعار النادي الأهلي بنغازي. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

في إطار خطة تطوير ودعم صفوف فريق الكرة الأول بنادي «الأهلي بنغازي»، أقدمت إدارة النادي على بعض الاستغناءات، بهدف استبدال أماكنها بلاعبين آخرين.

ووجهت إدارة كرة القدم بالنادي «الأهلي بنغازي» الشكر للاعبها المعتصم بالله التائب، بعد أن قررت عدم تجديد عقده، رغم انتهاء مدته، بحسب ما جاء عبر الصفحة الرسمية للنادي «الأهلي بنغازي» عبر «فيسبوك».

يأتي هذا قبل أن تقدم إدارة النادي على تجديد عقد نجم الفريق جبريل مرسال الشهير بـ«زمرينا» حتى العام 2023.

وقالت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك»، اليوم الإثنين: «هو مشجع قبل أن يكون لاعبًا للأهلي.. زمرينا أهلاوي حتى العام 2023؛ بعد أن وقع عقد جديدًا على بياض مع الأهلي، وترك تفاصيل قيمة العقد على الإدارة».

ويعد «زمرينا» أحد أبرز وأهم لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي في المواسم الماضية، حيث ظل ركيزة أساسية مع جميع المدربين الذين قادوا «المشوار الطويل» في مسابقة الدوري المحلي.

المعتصم بالله التائب. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)