توقيع على بياض يمنح «زمرينا» استقرارا فنيا مع الأهلي بنغازي حتى 2023

جبريل مرسال الشهير بـ«زمرينا». (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

كشفت إدارة نادي الأهلي بنغازي سعيها للحفاظ على استقرار الفريق، فيما يخص قائمة فريق كرة القدم الأول المنتظرة في الموسم الجديد؛ حيث أعلنت بشكل رسمي تجديد عقد نجم الفريق جبريل مرسال الشهير بـ«زمرينا» حتى العام 2023.

وقالت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك»، اليوم الإثنين: «هو مشجع قبل أن يكون لاعباً للأهلي.. زمرينا أهلاوي حتى العام 2023؛ بعد أن وقع عقد جديداً على بياض مع الأهلي، وترك تفاصيل قيمة العقد على الإدارة».

ويعد «زمرينا» أحد أبرز وأهم لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي في المواسم الماضي، حيث ظل ركيزة أساسية مع جميع المدربين الذين قادوا «المشوار الطويل» في مسابقة الدوري المحلي.