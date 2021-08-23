5 آلاف مشجع هدية «كاف» لمنتخب ليبيا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم

جمهور الكرة الليبية في المدرجات خلال لقاء سابق. (أرشيفية - إنترنت)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موافقته على حضور 5 آلاف مشجع في مباراة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم أمام نظيره الغابوني مطلع سبتمر المقبل، في إطار أولى جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبل بقطر٢٠٢٢، بحسب ما ذكره موقع «صدى البلد».

ومن المقرر أن تقام مباراة ليبيا والغابون في تصفيات المونديال في الأول من سبتمبر المقبل على ملعب بنينا بمدينة بنغازي؛ كونه الملعب الوحيد الحاصل على الموافقة الرسمية لاستقبال المباريات.

وقال مراقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، محمد قريميدة، في تصريحات تلفزيونية: «الاتحاد الأفريقي سيسمح بحضور الجمهور بنسبة تحدد فيما بعد، ومن الممكن أن تكون 5000 مشجع تقريبا في لقاء المنتخب الليبي أمام الغابون».

وينافس منتخب ليبيا ضمن المجموعة السادسة بجانب منتخبات مصر وأنغولا والغابون.