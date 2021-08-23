33 مليون دينار تثير الفتنة في اللجنة الأولمبية الليبية.. والزروق يترشح لدورة ثالثة

شعار اللجنة الأولمبية الليبية. (أرشيفية - إنترنت)

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق، في تصريحات إذاعية، أن المبلغ الذي تحصل عليه اللجنة الأولمبية الليبية من نظيرتها الدولية، لا يتجاوز 100 ألف دولار، قائلاً: «هناك حملة تضخيم في مواقع التواصل الاجتماعي، وكأننا نحصل على الملايين»، وأضاف الزروق في تصريحات إلى «راديو ليبيا الرياضية» أنه «سيصدر قراراً بإنشاء المحكمة الرياضية خلال شهر سبتمبر المقبل، وتكليف أسماء بها»، متابعاً: «كنت على وشك تقديم استقالتي، لكني عدلت عنها، حتى أثبت للجميع أني نزيه، وأني ضد تهم الفساد المالي والإداري، ومن لديه تهم فساد واضحة عليه أن يقدمها دون تهم زائدة».

وأضاف الزروق قائلاً: «إن تقديم دعم بقيمة 33 مليون دينار من خزينة الدولة إلى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ليس رقماً كبيراً»، مؤكداً أن البيان الموجه من وزارة الرياضة بخصوص هذا المبلغ هو «بيان انتقامي»، وأوضح الزروق في تصريحاته الإذاعية: «يأتي هذا على خلفية انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المقرر إجراؤها بداية من العام المقبل، وسنلاحظ مع قرب كل انتخابات وجود حملة إعلامية يقودها إعلاميون وشخصيات رياضية للنيل من اللجنة الأولمبية، والتقليل من دورها».

وأكد الزروق في حديثه أنه لم يجد الدعم الكافي من الدولة، وحتى الشخصيات التي كانت على رأس الهرم الرياضي، ومن الوسط الرياضي نفسه لم يتعامل أحد بشكل جيد.

يذكر أن جمال الزروق يترأس اللجنة منذ 8 سنوات ويتقدم للترشح لدورة ثالثة.

ويعيش الزروق أزمة كبرى في اللجنة الأولمبية الليبية، وسبق وكشف تعرضه لحملة ابتزاز وتهديد ووعيد وتشويه كبيرة من جهات وأفراد، دون أن يسميهم؛ للسيطرة على اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وقال الزروق في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «إن الذين أمثلهم ساكتين ومتفرجين للأسف وواضعين رؤوسهم بالتراب، وكأن الأمر لا يعنيهم».

وأضاف: «لايوجد مَن يحميني حالياً، لذلك أنا باقٍ في منزلي إلى أن يقرر ما قصرتي مصيري»، وختم المنشور قائلاً: «حسبي الله ونعم الوكيل».

وأثار الزروق، الجدل في الوسط الرياضي، بعدما كشف تعرضه لحملة ابتزاز وتهديد، وقال الأمين العام الأسبق لاتحاد الكرة، عبدالواحد أبوزقية، في تصريح إلى جريدة «الوسط»، مخاطباً رئيس اللجنة الأولمبية: «الحماية الحقيقية تجدها في تطبيق اللوائح والصدق والنزاهة والشفافية والأمانة»، ودعا اللاعب السابق والصحفي الرياضي أبوبكر السريتي، رئيس اللجنة الأولمبية لكشف بالأسماء من يمارس عليه الابتزاز، ولماذا يتم ابتزازه الآن، أما المدير التنفيذي السابق لنادي «الاتحاد»، علي بلغيث، فطالب بمعرفة مَن يقصد رئيس اللجنة الأولمبية بمَن وضعوا رؤوسهم بالتراب ولم يتضامنوا معه وتركوه وحيداً يصارع الأمواج.

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية، عزالدين القاضي، أن الخلاف بين النائب الأول محسن السباعي ورئيس اتحاد الرماية عادل قريش ليس مع رئيس اللجنة الأولمبية جمال الزروق فقط؛ وإنما مع أغلب أعضاء الجمعية العمومية الذين صوتوا بإسقاط محسن السباعي وعادل قريش وليس كما يسوق البعض أنه خلاف شخصي.

وقال القاضي في تصريح خاص إلى جريدة «الوسط»: «إن اجتماع الجمعية العمومية المقبل سيعقد، ولا صحة لأخبار إيقاف الاجتماع بحكم قضائي من المحكمة، وإنما تأجل باقتراح من بعض رؤساء الاتحادات الرياضية، وسيتم الدعوة للاجتماع قريباً».

أما النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية محسن السباعي، فأكد أن من حق الرقابة الإدارية متابعة اللجنة الأولمبية الليبية، خاصة أن الدولة تقدم دعماً مالياً، وأنها لم تتدخل في عمل الأولمبية؛ إنما أوقفت تجاوزات لبعض الأشخاص ومنهم النائب الثاني، وقال السباعي: «النائب الثاني ارتكب أخطاء جسيمة، منها إصداره تعليمات بعدم التعامل مع جهاز الرقابة الإدارية، وهي جهة تشريعية عليا بالدولة، كما أنه تدخل في عمل بعض الاتحادات، ومنها اتحاد الرماية، وهو مخالف للائحة؛ حيث إن كل اتحاد رياضي جهة مستقلة»، وأضاف السباعي: «من يعمل وفق اللوائح وتحت القانون يجب ألا يخاف. إن بعض عناصر الأولمبية قامت بالتحريض ضد الرقابة الإدارية، وهو عمل غير أخلاقي، وإن الأيام المقبلة ستكون صعبة على بعض شخصيات اللجنة الأولمبية لوجود مخالفات عديدة».

صورة ضوئية من عدد جريدة الوسط رقم 300