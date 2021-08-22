الاتحاد يتعاقد مع أبرز نجوم الدوري الليبي قبل المشاركة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 22 أغسطس 2021, 04:48 مساء
جهاد شلدون. (إنترنت)

أعلنت إدارة نادي الاتحاد عن تعاقدات جديدة للفريق الأول لكرة القدم من اللاعبين المحليين، وذلك استعدادًا لبطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري وكذلك الدوري المحلي.

تعاقدت الإدارة مع أبرز نجوم في الدوري الليبي الموسم الماضي، وهم الظهير الأيمن محمد الأجنف قادمًا من الأولمبي والظهير الأيسر عبدالعزيز اللصي قادمًا من الشط وعمر بالحاج من المحلة ولاعب الوسط مالك الرابطي من أبوسليم.

وقد جدَّدت الإدارة عقد المهاجم جهاد شلدون دون أن تعلن الإدارة عن اسم المدرب الجديد وعن أسماء اللاعبين الذين انتهت عقودهم بصورة رسميّة بعد الاستغناء عنهم أو تم التجديد لهم قبل كشف القائمة المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسط تردد أنباء حول احتمالية الاستغناء عن عبدالعزيز بالريش وربيع الشادي والمهدي الهوني.

محمد الأجنف. (إنترنت)
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