«الطائرة الأفريقية» تستعين بالخبرة الليبية الشيباني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 22 أغسطس 2021, 03:32 مساء
رزق الشيباني. (أرشيفية - إنترنت)

اختار الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة الخبير والمدرب الوطني الليبي رزق الشيباني ضمن لجنة المدربين بالاتحاد الأفريقي للعبة.

الشيباني مدرب وطني تألق في مجال الكرة الطائرة ودرب عديد الفرق المحلية وواصل تألقه ليشرف على تدريب فرق أوروبية في تجربة احترافية صعبة هي الأولى لمدرب وطني.

ويعد رزق محمد الشيباني محاضرًا وخبيرًا دوليًّا وحاصلًا على ماجستير إدارة أعمال ودبلوم عالي اتصالات ودبلوم علوم رياضية، وبدأت انطلاقته العام 1972بمدرسة باب بن غشير تحت إشراف المدرب القدير المبروك الرياني، ثم التحق بأشبال «الأهلي طرابلس».

لعب لكل من فريقي «الأهلي طرابلس» و«المدينة» من العام 72- 85، وحصل على دورات تدريب محلية (94 /89 /87 /86)، وحاضر للكرة الطائرة بالاتحاد الليبي، ودرب المنتخب العسكري للكرة الطائرة المشارك في بطولة العالم العسكرية بتركيا العام 87، كما عمل مديرًا فنيًّا للمنتخبات الوطنية الليبية.

عمل مستشارًا فنيًّا للجنة الأولمبية الليبية، كونه حاصلًا على دبلوم علوم رياضية من ألمانيا، ويحمل شهادة تدريب فئة «B» من ألمانيا، وشهادة تدريب المستوى الأول من مصر، وشهادة تدريب المستوى الثاني من ليبيا، وشهادة تدريب المستوى الثالث من ألمانيا، وشهادة تدريب من الخبير الدولي رودي شومان، وشهادة تدريب من الاتحاد العربي للكرة الطائرة.

أشرف على تدريب فرق «المدينة» و«الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» و«اليرموك»، وأشرف على تدريب منتخبي ليبيا للشباب والناشئين، كما حصل على دورة تطوير وتكوين مدربي منتخبات بألمانيا، ودورة لياقة بدنية بالمجر، ودورة في الإحصاء وتقييم الفرق عالميًّا بإيطاليا، وعمل مديرًا فنيًّا لأندية «لوشينز» و«سليما» ومنتخب بكنكارا للشباب ونادي «فينكس إنترناشيونال» بمالطا، وحصد الترتيب الثاني مع فريق «لوشينز» في الدوري المالطي العام 2016، كما يعمل عضو لجنة التدريب والتطوير ضمن اتفاقية دونتا للأندية الأوربية.

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